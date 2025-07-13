Борис Джонсон пил шампанское из горла и пел на столе во время вечеринки на Капри

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроил феерическую ночь в знаменитом клубе Anema e Core на итальянском острове Капри. Чиновник пел на столе, размахивал флагом, пил шампанское из бутылки и примерял мексиканское сомбреро под овации гостей, пишет УНН со ссылкой на The Sun.

Подробности

Пока 37-летняя Кэрри Джонсон укачивала их маленькую дочь Поппи, Джонсон развлекал публику, размахивал флагом Соединенного Королевства и охотно поддерживал праздничную атмосферу. Ему вручили сомбреро и мексиканский флаг, а бутылки Dom Perignon украсили копиями его официального парламентского портрета с 2019 года.

БоДжо пел вместе с живой группой, взобрался на стол и энергично жестикулировал под известную песню "Sweet Caroline" — хит, который давно полюбился футбольным фанатам.

Вечеринка продолжалась до половины второго ночи. Один из свидетелей отметил: "Борис — невероятная фигура, и толпа его обожала".

Дополнение

Местный клуб известен своей громкой атмосферой, бесконечным алкоголем и звездными гостями — ранее здесь отдыхали Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Пенелопа Крус, Риз Уизерспун и другие знаменитости.

У экс-премьера Британии Бориса Джонсона родился девятый ребенок