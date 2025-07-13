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Борис Джонсон пив шампанське з горла і співав на столі під час вечірки на Капрі

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розважався в італійському клубі Anema e Core на Капрі. Він співав на столі, розмахував прапором та пив шампанське з пляшки.

Борис Джонсон пив шампанське з горла і співав на столі під час вечірки на Капрі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон влаштував феєричну ніч у знаменитому клубі Anema e Core на італійському острові Капрі. Посадовець співав на столі, розмахував прапором, пив шампанське з пляшки й приміряв мексиканське сомбреро під овації гостей, пише УНН із посиланням на The Sun.

Деталі

Поки 37-річна Керрі Джонсон колисала їхню маленьку доньку Поппі, Джонсон розважав публіку, розмахував прапором Сполученого Королівства й охоче підтримував святкову атмосферу. Йому вручили сомбреро та мексиканський прапор, а пляшки Dom Perignon прикрасили копіями його офіційного парламентського портрета з 2019 року.

БоДжо співав разом із живим гуртом, виліз на стіл і енергійно жестикулював під відому пісню "Sweet Caroline" — хіт, який давно полюбився футбольним фанатам.

Вечірка тривала до пів на другу ночі. Один зі свідків зазначив: "Борис — неймовірна фігура, і натовп його обожнював".

Доповнення

Місцевий клуб відомий своєю гучною атмосферою, нескінченним алкоголем і зірковими гостями — раніше тут відпочивали Бейонсе, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лопес, Пенелопа Крус, Різ Візерспун та інші знаменитості.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Велика Британія
Борис Джонсон
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