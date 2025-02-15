Грэм: Украина должна автоматически вступить в НАТО, если россия снова вторгнется в страну

Сенатор США Линдси Грэм предложил условный путь для вступления Украины в НАТО, предполагая автоматическое вступление в случае нового вторжения россии. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Если вы не можете принять их в НАТО прямо сейчас, моя идея с (бывшим премьер-министром Великобритании - ред.) Борисом Джонсоном заключается в том, чтобы четко заявить: скажите путину, что если вы еще раз так поступите, если россия снова вторгнется на территорию Украины, это приведет к автоматическому приему Украины в НАТО", - сказал Грэм.

Он также сказал, что США должны продолжать поставлять оружие в Украину. "Нам нужно продолжать наращивать потенциал украинских военных. Вооружить их до зубов, дать им кучу самолетов F-16", - заявил сенатор.

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Грэма, одного из главных союзников президента Дональда Трампа, также попросили высказаться по поводу неоднозначных заявлений министра обороны Пита Гегсета и вице-президента Джей Ди Венса на этой неделе относительно того, стоит ли Украине вступать в НАТО.

"Неважно, что говорит Пит, неважно, сколько телефонных звонков было сделано", - сказал Грэм и добавил: "Важно то, чем это закончится, если это закончится сдерживанием будущей агрессии и если они стабилизируют европейский континент, то (Трамп - ред.) получит свою долю заслуг".

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Грэм также выразил уверенность в способности Трампа вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным, назвав путина "бандитом и хулиганом", которому "сходит с рук все, что он может, пока кто-нибудь его не остановит".

Он предупредил, что если Трамп предложит разумную, по его мнению, сделку, а путин ее отвергнет, то "он сделает серьезную ошибку".

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