Грэм: Украина обладает ресурсами на $3 миллиона - это аргумент для поддержки США
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм заявил, что наличие в Украине полезных ископаемых на $3 трлн является весомым аргументом для поддержки США. Он отметил важность соглашения по ресурсам для противодействия путину.
Наличие в Украине полезных ископаемых стоимостью в $3 миллиона должно стать ключевым аргументом для дальнейшей поддержки со стороны США и союзников. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Детали
"Наше соглашение по полезным ископаемым - важно. Потому что тогда американский народ поймет, зачем США защищать Украину", - подчеркнул Грэм.
"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина - не бремя, а преимущество". Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться, если выберем сотрудничество с Западом", - добавил он.
Также он указал, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом он отметил о желании путина восстановить СССР или даже российскую империю. Поэтому ему нельзя позволить обогатиться на этой войне.
"Не позволяйте ему украсть украинские ресурсы для собственного обогащения - это то же самое, что лишить полицию финансирования. Поэтому, если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для путина, ведь теперь мы будем иметь что защищать. Поэтому вы должны поддержать это соглашение", - подчеркнул Грэм.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в частности, недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых. Кроме того, Украина занимает первое место в Европе по запасам титановой и урановой руд, а также лития.