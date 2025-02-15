Грем: Україна володіє ресурсами на $3 мільйони - це аргумент для підтримки США

ukenru
15 березня, 19:03 • 119586 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179145 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144740 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136661 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116211 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107325 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102763 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139718 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133736 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128004 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 24124 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 24978 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 35282 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 22300 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 21948 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139718 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138731 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272956 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301856 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 3285 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53035 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110833 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133736 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116226 перегляди
Актуальне
Грем: Україна володіє ресурсами на $3 мільйони - це аргумент для підтримки США

Грем: Україна володіє ресурсами на $3 мільйони - це аргумент для підтримки США

Київ • УНН

 • 31736 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що наявність в Україні корисних копалин на $3 трлн є вагомим аргументом для підтримки США. Він наголосив на важливості угоди щодо ресурсів для протидії путіну.

Наявність в Україні корисних копалин вартістю в $3 мільйони має стати ключовим аргументом для подальшої підтримки з боку США та союзників. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

"Наша угода щодо корисних копалин - важлива. Бо тоді американський народ зрозуміє, навіщо США захищати Україну", — підкреслив Грем.

"Тепер президент Трамп може сказати американцям: "Україна - не тягар, а перевага". Вони сидять на ресурсах вартістю трильйон доларів, якими всі ми можемо скористатися, якщо оберемо співпрацю із Заходом", - додав він.

Також він вказав, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом він зауважив про бажання путіна відновити СРСР або навіть російську імперію. Тож йому не можна дозволити збагатитися на цій війні.

"Не дозволяйте йому вкрасти українські ресурси для власного збагачення - це те саме, що позбавити поліцію фінансування. Тому, якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для путіна, адже тепер ми матимемо що захищати. Тож ви маєте підтримати цю угоду", - наголосив Грем.

Нагадаємо

 Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зокрема, надра України містять 22 з 30 корисних копалин. Крім того, Україна посідає перше місце в Європі за запасами титанової та уранової руд, а також літію.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
lindsi-hremЛіндсі Грем
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами