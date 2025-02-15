Грем: Україна володіє ресурсами на $3 мільйони - це аргумент для підтримки США

Наявність в Україні корисних копалин вартістю в $3 мільйони має стати ключовим аргументом для подальшої підтримки з боку США та союзників. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

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"Наша угода щодо корисних копалин - важлива. Бо тоді американський народ зрозуміє, навіщо США захищати Україну", — підкреслив Грем.

"Тепер президент Трамп може сказати американцям: "Україна - не тягар, а перевага". Вони сидять на ресурсах вартістю трильйон доларів, якими всі ми можемо скористатися, якщо оберемо співпрацю із Заходом", - додав він.

Також він вказав, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом він зауважив про бажання путіна відновити СРСР або навіть російську імперію. Тож йому не можна дозволити збагатитися на цій війні.

"Не дозволяйте йому вкрасти українські ресурси для власного збагачення - це те саме, що позбавити поліцію фінансування. Тому, якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для путіна, адже тепер ми матимемо що захищати. Тож ви маєте підтримати цю угоду", - наголосив Грем.

Нагадаємо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зокрема, надра України містять 22 з 30 корисних копалин. Крім того, Україна посідає перше місце в Європі за запасами титанової та уранової руд, а також літію.