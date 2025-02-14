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Україна володіє значними запасами критично важливих корисних копалин, тож готова до співпраці з ЄС - Шмигаль

Україна володіє значними запасами критично важливих корисних копалин, тож готова до співпраці з ЄС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 30438 перегляди

Україна володіє найбільшими в Європі запасами урану, літію та входить у топ-10 за титановою рудою. Шмигаль заявив про готовність до співпраці з ЄС у видобутку та переробці цих ресурсів.

Україна володіє значними запасами критично важливих корисних копалин, які можуть стати основою для нової економічної співпраці з Європейським Союзом. Україна займає лідируючі позиції в Європі за запасами уранової руди, літію та титанової руди, що створює значні можливості для забезпечення зростаючого попиту на енергетичні ресурси та технології.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у статті для Politico, пише УНН

Деталі 

Надра України містять 22 з 30 корисних копалин, перерахованих як критично важливі для ЄС. Вона посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, маючи можливість задовольняти власні потреби в енергії, а також експортувати уран - особливо з урахуванням того, що попит на атомну енергетику в Європі зростає

- заявив Шмигаль.

Україна також має найбільші запаси літію в Європі, і його використання у світі тільки зростає. Тоді як 2021 року було спожито 460 тисяч метричних тонн карбонату літію, прогнозується, що до 2030 року світовий попит сягне 6 мільйонів метричних тонн. Ми готові створити спільні підприємства в цій галузі, що, безсумнівно, призведе до стратегічної переваги для ЄС

Також премʼєр-міністр зазначив, що Україна входить до першої десятки країн із підтвердженими запасами титанової руди, і тільки 10 відсотків цих підтверджених запасів наразі розробляються.

США передали Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів - Зеленський12.02.25, 19:08 • 120090 переглядiв

Ми могли б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку як цивільної промисловості ЄС, так і передових військових технологій. Не кажучи вже про те, що на відміну від партнерства з росією, яке ґрунтується на шантажі та обмані, на нас можна розраховувати

- стверджує Шмигаль.

Крім того, за його словами, проєкт відновлення України, який був запущений одразу після нападу росії, міг би не лише допомогти Україні, а й сприяти зростанню всієї європейської економіки і консолідації блоку. 

Йдеться про сотні мільярдів доларів, у які міг би бути залучений європейський бізнес, а також про створення виробництв і робочих місць як тут, так і в країнах блоку. Кожен, хто бачить для себе перспективи, хотів би взяти в цьому участь

- підсумував премʼєр-міністр України.

Зеленський повідомив Трампу, що Україна аналізує драфт угоди про рідкісноземельні копалини - джерела13.02.25, 14:29 • 139127 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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