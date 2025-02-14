Україна володіє значними запасами критично важливих корисних копалин, тож готова до співпраці з ЄС - Шмигаль
Київ • УНН
Україна володіє найбільшими в Європі запасами урану, літію та входить у топ-10 за титановою рудою. Шмигаль заявив про готовність до співпраці з ЄС у видобутку та переробці цих ресурсів.
Україна володіє значними запасами критично важливих корисних копалин, які можуть стати основою для нової економічної співпраці з Європейським Союзом. Україна займає лідируючі позиції в Європі за запасами уранової руди, літію та титанової руди, що створює значні можливості для забезпечення зростаючого попиту на енергетичні ресурси та технології.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у статті для Politico, пише УНН.
Деталі
Надра України містять 22 з 30 корисних копалин, перерахованих як критично важливі для ЄС. Вона посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, маючи можливість задовольняти власні потреби в енергії, а також експортувати уран - особливо з урахуванням того, що попит на атомну енергетику в Європі зростає
Україна також має найбільші запаси літію в Європі, і його використання у світі тільки зростає. Тоді як 2021 року було спожито 460 тисяч метричних тонн карбонату літію, прогнозується, що до 2030 року світовий попит сягне 6 мільйонів метричних тонн. Ми готові створити спільні підприємства в цій галузі, що, безсумнівно, призведе до стратегічної переваги для ЄС
Також премʼєр-міністр зазначив, що Україна входить до першої десятки країн із підтвердженими запасами титанової руди, і тільки 10 відсотків цих підтверджених запасів наразі розробляються.
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Ми могли б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку як цивільної промисловості ЄС, так і передових військових технологій. Не кажучи вже про те, що на відміну від партнерства з росією, яке ґрунтується на шантажі та обмані, на нас можна розраховувати
Крім того, за його словами, проєкт відновлення України, який був запущений одразу після нападу росії, міг би не лише допомогти Україні, а й сприяти зростанню всієї європейської економіки і консолідації блоку.
Йдеться про сотні мільярдів доларів, у які міг би бути залучений європейський бізнес, а також про створення виробництв і робочих місць як тут, так і в країнах блоку. Кожен, хто бачить для себе перспективи, хотів би взяти в цьому участь
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