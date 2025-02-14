Украина обладает значительными запасами критически важных полезных ископаемых, поэтому готова к сотрудничеству с ЕС - Шмыгаль

Украина обладает значительными запасами критически важных полезных ископаемых, которые могут стать основой для нового экономического сотрудничества с Европейским Союзом. Украина занимает лидирующие позиции в Европе по запасам урановой руды, лития и титановой руды, что создает значительные возможности для обеспечения растущего спроса на энергетические ресурсы и технологии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для Politico, пишет УНН.

Детали

Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС. Она занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, имея возможность удовлетворять собственные потребности в энергии, а также экспортировать уран - особенно с учетом того, что спрос на атомную энергетику в Европе растет

Украина также имеет крупнейшие запасы лития в Европе, и его использование в мире только растет. Тогда как в 2021 году было потреблено 460 тысяч метрических тонн карбоната лития, прогнозируется, что к 2030 году мировой спрос достигнет 6 миллионов метрических тонн. Мы готовы создать совместные предприятия в этой области, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС

Также премьер-министр отметил, что Украина входит в первую десятку стран с подтвержденными запасами титановой руды, и только 10 процентов этих подтвержденных запасов сейчас разрабатываются.

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Мы могли бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию как гражданской промышленности ЕС, так и передовых военных технологий. Не говоря уже о том, что в отличие от партнерства с Россией, которое основывается на шантаже и обмане, на нас можно рассчитывать

Кроме того, по его словам, проект восстановления Украины, который был запущен сразу после нападения России, мог бы не только помочь Украине, но и способствовать росту всей европейской экономики и консолидации блока.

Речь идет о сотнях миллиардов долларов, в которые мог бы быть вовлечен европейский бизнес, а также о создании производств и рабочих мест как здесь, так и в странах блока. Каждый, кто видит для себя перспективы, хотел бы принять в этом участие