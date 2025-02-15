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Грем: Україна має автоматично вступити в НАТО, якщо росія знову вторгнеться в країну

Київ • УНН

 • 26392 перегляди

Ліндсі Грем запропонував автоматичний вступ України до НАТО у випадку нового російського вторгнення. Сенатор також закликав озброїти Україну F-16 та висловив підтримку позиції Трампа щодо путіна.

Сенатор США Ліндсі Грем запропонував умовний шлях для вступу України до НАТО, припускаючи автоматичний вступ у разі нового вторгнення росії. Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН із посиланням на Politico. 

"Якщо ви не можете прийняти їх до НАТО просто зараз, моя ідея з (колишнім прем'єр-міністром Великої Британії - ред.) Борисом Джонсоном полягає в тому, щоб чітко заявити: скажіть путіну, що якщо ви ще раз так вчините, якщо росія знову вторгнеться на територію України, це призведе до автоматичного прийому України до НАТО", - сказав Грем.

Він також сказав, що США повинні продовжувати постачати зброю в Україну. "Нам потрібно продовжувати нарощувати потенціал українських військових. Озброїти їх до зубів, дати їм купу літаків F-16", - заявив сенатор. 

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Грема, одного з головних союзників президента Дональда Трампа, також попросили висловитися з приводу неоднозначних заяв міністра оборони Піта Гегсета та віцепрезидента Джей Ді Венса цього тижня щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО.

"Неважливо, що говорить Піт, неважливо, скільки телефонних дзвінків було зроблено", - сказав Грем і додав: "Важливо те, чим це закінчиться, якщо це закінчиться стримуванням майбутньої агресії і якщо вони стабілізують європейський континент, то (Трамп - ред.) отримає свою частку заслуг".

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Грем також висловив упевненість у здатності Трампа вести переговори з російським диктатором володимиром путіним, назвавши путіна "бандитом і хуліганом", якому "сходить з рук усе, що він може, доки хто-небудь його не зупинить".

Він попередив, що якщо Трамп запропонує розумну, на його думку, угоду, а путін її відкине, то "він зробить серйозну помилку".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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