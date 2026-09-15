В Москве заявили, что не гарантируют безопасность иностранным политикам и дипломатам во время поездок в Украину
Киев • УНН
РФ призвала иностранных должностных лиц оценивать риски поездок в Украину. Заявление прозвучало после удара по поезду на Волыни.
Россия отказалась гарантировать безопасность западных политиков и дипломатов, посещающих Украину, и призвала их «трезво оценивать риски». Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на представительницу МИД РФ Марию Захарову, пишет УНН.
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По словам Захаровой, перед некоторыми поездками в Украину российская сторона по дипломатическим каналам получает просьбы обеспечить иностранным должностным лицам возможность безопасного передвижения.
Никто не может гарантировать безопасность представителей западных государств во время таких визитов
Заявление прозвучало после удара по поезду возле границы с Польшей
Так в российском МИД прокомментировали атаку 13 сентября на станции «Ягодин» в Волынской области, где был поражён локомотив пассажирского поезда. Украинская сторона предполагала, что целью мог быть дипломатический поезд, в котором находились советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде на станции находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
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После атаки премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и заявил о росте рисков для Польши.
Он также призвал союзников по НАТО быть готовыми к усилению активности России в ближайшие недели и месяцы и к совместному ответу в случае необходимости.
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