В Москве заявили, что не гарантируют безопасность иностранным политикам и дипломатам во время поездок в Украину

Россия отказалась гарантировать безопасность западных политиков и дипломатов, посещающих Украину, и призвала их «трезво оценивать риски». Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на представительницу МИД РФ Марию Захарову, пишет УНН.

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По словам Захаровой, перед некоторыми поездками в Украину российская сторона по дипломатическим каналам получает просьбы обеспечить иностранным должностным лицам возможность безопасного передвижения.

Никто не может гарантировать безопасность представителей западных государств во время таких визитов — заявила представительница российского МИД.

Заявление прозвучало после удара по поезду возле границы с Польшей

Так в российском МИД прокомментировали атаку 13 сентября на станции «Ягодин» в Волынской области, где был поражён локомотив пассажирского поезда. Украинская сторона предполагала, что целью мог быть дипломатический поезд, в котором находились советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде на станции находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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После атаки премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и заявил о росте рисков для Польши.

Он также призвал союзников по НАТО быть готовыми к усилению активности России в ближайшие недели и месяцы и к совместному ответу в случае необходимости.

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