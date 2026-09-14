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Во время атак пропускные операции приостанавливаются — Демченко рассказал о мерах безопасности на пунктах пропуска

Киев • УНН

 • 4314 просмотра

Демченко заявил, что во время атак работу пунктов пропуска приостанавливают и рассредоточивают людей. Восстановление может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Во время атак пропускные операции приостанавливаются — Демченко рассказал о мерах безопасности на пунктах пропуска

В случае угрозы вражеских ударов работу пунктов пропуска на границе временно приостанавливают, а людей рассредоточивают по территории, чтобы обезопасить жизнь и здоровье. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН. 

Если брать последние недели, то под атакой были 5 пунктов пропуска в Одесской области, где были попадания и по территории пунктов пропуска, и по сервисным зонам. Это 4 пункта пропуска на границе с Молдовой и один на границе с Румынией. Но, как видим, противник, расширяя свои зоны атаки, в частности на западные области, и мы на этом акцентировали внимание, что под угрозой могут быть и другие участки границы

- сказал Демченко.

Он отметил, что недавно рядом с границей с Польшей также произошли попадания реактивных "шахедов" по направлению пункта пропуска "Ягодин". 

Сам пункт пропуска, к счастью, не пострадал, но и по автодороге, которая ведет к границе, и по железнодорожной инфраструктуре в этом направлении были прилеты, из-за чего уничтожалась инфраструктура, были попадания и в локомотив. Это, собственно, большой риск для жизни и здоровья людей, который несет с собой Россия. Противнику откровенно плевать на жизнь и здоровье в целом

- добавил Демченко.

По его словам, во время атак пропускные операции на разных участках приостанавливаются для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей, не допустить скопления. 

Мониторится ситуация, какие средства использует противник, в каком направлении они движутся, и уже исходя из этого также принимается решение о приостановлении пропускных операций на разных направлениях, по каждому из пунктов пропуска

- отметил спикер.

Он подчеркнул, что восстановление работы пунктов пропуска зависит от степени поражения и разрушений, что может занимать от нескольких часов до нескольких дней. 

Отдельно Демченко отметил, что пограничники наблюдают: Беларусь не прекращает поддерживать Россию, ведь воздушные атаки на Ровенскую и Волынскую области обеспечивались с территории Беларуси через ретрансляторы с белорусской территории. 

Напомним

В августе пункт пропуска в Одесской области повредила российская атака, из-за чего его временно закрыли. После восстановительных работ пропуск возобновили.

В сентябре Россия атаковала пункт пропуска "Орловка" в Измаильском районе. 

Павел Башинский

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