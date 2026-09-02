На Одещині відновили роботу пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

Поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ізмаїльському районі Одеської області відновив роботу. Наразі пропускні операції через українсько-румунський кордон здійснюються у штатному режимі. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

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"Роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" відновлено. Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі. Про відновлення роботи пункту пропуску поінформовано колег з Румунії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російські дрони влучили в будівлю та територію пункту "Орлівка", спричинивши пожежі. Його роботу було тимчасово призупинено.