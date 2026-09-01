рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили

Війська рф вночі атакували ударними безпілотниками типу Shahed міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні України з Румунією. Через наслідки удару оформлення громадян і транспортних засобів тимчасово призупинили, повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

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Влучання зафіксували у будівлю та на територію пункту пропуску, який забезпечує поромне сполучення з Румунією. Після атаки виникли пожежі, які рятувальники локалізували.

Українська сторона повідомила Румунію про тимчасове припинення роботи пункту пропуску.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону - заявили прикордонники.

В ДПСУ також зазначили, що російські війська вже не вперше завдають ударів по пункту пропуску "Орлівка".

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