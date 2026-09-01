рф атаковала «Шахедами» пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — его работу приостановили
Киев • УНН
российские дроны попали в здание и на территорию пункта «Орловка», вызвав пожары. Его работу временно приостановили.
Войска рф ночью атаковали ударными беспилотниками типа Shahed международный пункт пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией. Из-за последствий удара оформление граждан и транспортных средств временно приостановили, сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Детали
Попадания зафиксировали в здании и на территории пункта пропуска, который обеспечивает паромное сообщение с Румынией. После атаки возникли пожары, которые спасатели локализовали.
Украинская сторона сообщила Румынии о временном прекращении работы пункта пропуска.
Транспорт перенаправляется к другим пунктам пропуска. Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы
В ГПСУ также отметили, что российские войска уже не впервые наносят удары по пункту пропуска «Орловка».
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