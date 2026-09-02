В Одесской области возобновил работу пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией

Паромный пункт пропуска «Орловка» в Измаильском районе Одесской области возобновил работу. В настоящее время пропускные операции через украинско-румынскую границу осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Детали

«Работа паромного пункта пропуска «Орловка» восстановлена. В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме. О возобновлении работы пункта пропуска проинформированы коллеги из Румынии», — говорится в сообщении.

Напомним

российские дроны попали в здание и на территорию пункта «Орловка», вызвав пожары. Его работа была временно приостановлена.