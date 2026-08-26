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Financial Times

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновив роботу після чергової атаки рф

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Пункт пропуску на Одещині пошкодила російська атака, через що його тимчасово закрили. Після відновлювальних робіт пропуск відновили.

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновив роботу після чергової атаки рф

На кордоні України та Молдови відновив роботу пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" після атаки рф, повідомили в Агентстві відновлення у середу, пише УНН.

Відновлено роботу пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть"

 - повідомили у відомстві.

Деталі

В агентстві зазначили, що "через російську атаку було пошкоджено інфраструктуру автомобільного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на Одещині". Пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 12594 перегляди

До ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи об’єкта спільно долучилися Служба відновлення в Одеській області та підрядна організація, ДСНС, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна митна служба України, вказали в агентстві.

"Фахівці оперативно провели першочергові відновлювальні роботи та забезпечили необхідні умови для роботи контрольних служб. Наразі пункт пропуску відновив роботу та здійснює пропускні операції", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

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