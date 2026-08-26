Пункт пропуска на границе с Молдовой возобновил работу после очередной атаки рф
Киев • УНН
Пункт пропуска в Одесской области был повреждён в результате российской атаки, из-за чего его временно закрыли. После восстановительных работ пропуск возобновили.
На границе Украины и Молдовы возобновил работу пункт пропуска "Виноградовка – Вулканешты" после атаки рф, сообщили в Агентстве восстановления в среду, пишет УНН.
Возобновлена работа пункта пропуска "Виноградовка – Вулканешты"
Детали
В агентстве отметили, что "из-за российской атаки была повреждена инфраструктура автомобильного пункта пропуска "Виноградовка – Вулканешты" в Одесской области". Пункт пропуска временно прекращал работу.
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К ликвидации последствий атаки и восстановлению работы объекта совместно подключились Служба восстановления в Одесской области и подрядная организация, ГСЧС, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины, Государственная таможенная служба Украины, указали в агентстве.
"Специалисты оперативно провели первоочередные восстановительные работы и обеспечили необходимые условия для работы контрольных служб. В настоящее время пункт пропуска возобновил работу и осуществляет пропускные операции", - говорится в сообщении.
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