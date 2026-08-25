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"Очевидная закономерность" - Сибига о третьей атаке рф на пункты пропуска с Молдовой

Киев • УНН

 • 608 просмотра

россия нанесла удар дроном типа «Шахед» по пункту пропуска «Виноградовка» на границе с Молдовой. Сибига призвал осудить атаки на транспортные коридоры.

"Очевидная закономерность" - Сибига о третьей атаке рф на пункты пропуска с Молдовой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нанесённый россией ночью беспилотниками типа "Шахед" удар по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка" на украинско-молдавской границе, пишет УНН.

Подробности

"Ночью россия нанесла удар беспилотником "Шахед" по международному автомобильному пункту пропуска между Украиной и Молдовой "Виноградовка". Это уже третья российская атака на пункты пропуска на украинско-молдавской границе за последние две недели", — написал Сибига в X.

"Очевидная закономерность: россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими государствами и дестабилизировать регион. Призываем международное сообщество осудить систематические атаки россии на гражданские транспортные коридоры и критическую приграничную инфраструктуру", — подчеркнул глава МИД.

Министр также подчеркнул, что сотрудники Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы Украины, которые выполняют свои обязанности, постоянно подвергаясь смертельной опасности, заслуживают международной солидарности и поддержки, в частности со стороны национальных пограничных ведомств государств-партнёров, международных организаций и профессиональных ассоциаций.

Пункт пропуска на границе с Молдовой приостановил работу после атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 12036 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Андрей Сибига
Государственная пограничная служба Украины
Шахед-136
Украина
Молдова