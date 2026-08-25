"Очевидна закономірність" - Сибіга про третю атаку рф на пункти пропуску з Молдовою
Київ • УНН
росія вдарила дроном типу «Шахед» по пункту пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою. Сибіга закликав засудити атаки на транспортні коридори.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на завдання росією вночі безпілотниками типу "Шахед" удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка" на українсько-молдовському кордоні, пише УНН.
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"Вночі росія завдала удару безпілотником "Шахед" по міжнародному автомобільному прикордонному пункті пропуску між Україною та Молдовою "Виноградівка". Це вже третя російська атака на пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні за останні два тижні", - написав Сибіга у X.
"Очевидна закономірність: росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими державами та дестабілізувати регіон. Закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичні атаки росії на цивільні транспортні коридори та критичну прикордонну інфраструктуру", - наголосив голова МЗС.
Міністр також підкреслив, що співробітники Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, які виконують свої обов’язки, постійно наражаючись на смертельну небезпеку, заслуговують на міжнародну солідарність і підтримку, зокрема з боку національних прикордонних відомств держав-партнерів, міжнародних організацій та професійних асоціацій.
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 12052 перегляди