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"Очевидна закономірність" - Сибіга про третю атаку рф на пункти пропуску з Молдовою

Київ • УНН

 • 776 перегляди

росія вдарила дроном типу «Шахед» по пункту пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою. Сибіга закликав засудити атаки на транспортні коридори.

"Очевидна закономірність" - Сибіга про третю атаку рф на пункти пропуску з Молдовою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на завдання росією вночі безпілотниками типу "Шахед" удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка" на українсько-молдовському кордоні, пише УНН.

Деталі

"Вночі росія завдала удару безпілотником "Шахед" по міжнародному автомобільному прикордонному пункті пропуску між Україною та Молдовою "Виноградівка". Це вже третя російська атака на пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні за останні два тижні", - написав Сибіга у X.

"Очевидна закономірність: росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими державами та дестабілізувати регіон. Закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичні атаки росії на цивільні транспортні коридори та критичну прикордонну інфраструктуру", - наголосив голова МЗС.

Міністр також підкреслив, що співробітники Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, які виконують свої обов’язки, постійно наражаючись на смертельну небезпеку, заслуговують на міжнародну солідарність і підтримку, зокрема з боку національних прикордонних відомств держав-партнерів, міжнародних організацій та професійних асоціацій.

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 12052 перегляди

Юлія Шрамко

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