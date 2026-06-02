путин никогда не сможет завоевать Украину, но ведет себя как варвар - Джонсон
Киев • УНН
Бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал действия путина признаком поражения в войне. Он заявил, что российский диктатор никогда не сможет завоевать Украину и что ему следует это признать.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что поведение российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о его проигрыше в войне против Украины. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Путин ведет себя с отчаянным варварством того, кто вот-вот потерпит поражение. Он никогда не сможет завоевать Украину. Ему следует признать это — и спасти многие тысячи жизней с обеих сторон
Напомним
В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты, число жертв возросло до 16.
Также УНН сообщал, что количество пострадавших людей в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 2 июня увеличилось до 81.
