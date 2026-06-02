Под завалами уничтоженного ударом рф лицея в Черниговской области нашли тело женщины

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Оккупанты дронами уничтожили лицей в Черниговской области, под завалами которого нашли тело женщины. За сутки в области из-за обстрелов ранены еще трое гражданских.

Под завалами Новоборовицкого лицея в Черниговской области, который накануне дроновым ударом уничтожила рф, нашли тело местной жительницы, сообщил начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Глава РВА указал, что вчерашним ударом двумя "геранями" россияне уничтожили Новоборовицкий лицей на Сновщине. Там дистанционно обучались 78 детей. 

Сегодня во время разбора завалов обнаружили тело местной жительницы 1948 года рождения. Женщина в обеденное время вчера рвала щавель неподалеку от школы. Есть предположение, что во время опасности она спряталась в подвале заведения. Велосипед ее так и остался возле школьной столовой. А ее саму без признаков жизни нашли только сегодня под обломками. Искренние соболезнования близким

- написал Мирошниченко.

Дополнение

По данным председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в течение суток враг 33 раза обстрелял Черниговскую область. Был ранен 15-летний мальчик из Мощенки, его поместили под наблюдение врачей. Его состояние удалось стабилизировать, отметил глава ОВА. Вечером в селе FPV-дрон ударил по местному магазину.

В Репках вражеская "герань" накануне ударила по предприятию. Повреждено складское помещение и локомотив. Ранен 59-летний работник. Медики оказали ему необходимую помощь.

Ночью был еще один удар БпЛА по Чернигову. Загорелся дом.

Из-за ударов "ланцетами" в Новгороде-Северском накануне, по данным Чауса, поврежден автомобиль с прицепом, а в селе Понорницкой громады - складские помещения. Также вчера, по его словам, в результате удара FPV-дроном по Семеновке пострадала 19-летняя девушка. Сегодня был прилет по дому для престарелых.

Юлия Шрамко

