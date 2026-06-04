рф потеряла статус центра силы и обречена на дезинтеграцию - ЦПД
Киев • УНН
Начальник ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил о потере россией влияния в мире и неизбежном развале государства. В то же время российский диктатор путин до сих пор верит в гегемонию.
россия потеряла центр силы, независимо от наличия мечтаний о нем или различного рода "сценариев будущего". Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
По его словам, россия проиграла эту войну, так как "поражение становится видимым еще до его объявления или фиксации в соглашениях, или других мероприятиях".
План россиян был понятен - они хотели захватить Украину и видели в проекте "славянского единства", который долго толкали (россия-беларусь-Украина) свой центр силы, способный развалить ЕС, распылить его на отдельные государства, которые коррупционно и экономически встроить в собственную и китайскую модели
Как отметил Коваленко, "поражение россии видно в цифрах экономики, капитализации общества, в ВВП и инвестициях, технологиях, влиянии на другие страны".
россия потеряла Кавказ, постсоветское пространство, Ближний Восток, и выдавливается постепенно из Африки. Поэтому различные мечты о мировой гегемонии не являются реалистичными
По словам начальника ЦПД СНБО, региональная роль рф при режиме путина также под вопросом, поскольку нынешняя модель приведет к дезинтеграции и развалу рф в последующие десятки лет.
Между тем, как добавил Коваленко, российский диктатор владимир путин до сих пор верит в "Киев за три дня" и российскую гегемонию, а также верит в бессмертие, шаманов и выделяет десятки миллиардов своей старшей дочери марии воронцовой на проект борьбы со старением.
Напомним
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поведение российского диктатора владимира путина свидетельствует о его проигрыше в войне против Украины.