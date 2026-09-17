Американский бизнесмен Тодд Бёли официально покинул совет директоров "Челси"

Лондонский «Челси» завершил процесс передачи долей акций клуба от Тодда Боэли и Марка Уолтера частной инвестиционной группе Clearlake Capital. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Футбольный клуб «Челси» сегодня объявил, что аффилированные компании Clearlake Capital Group, L.P. приобретут долю Тодда Боэли. Хансйорг Висс останется важным акционером и партнером в группе владельцев. В рамках этого перехода Clearlake также приобретет долю Марка Уолтера и, таким образом, получит полный контроль над клубом — говорится в заявлении клуба.

Как отмечается, в 2022 году Тодд Боэли и Clearlake «объединили усилия, чтобы возглавить историческое приобретение „Челси“ — успешно преодолев беспрецедентный период неопределенности, вызванный внешними политическими событиями»,.

Тодд Боэли покидает должность председателя правления «Челси», оставляя клуб в отличном положении для следующего этапа развития. Прогресс, достигнутый за последние четыре года, является отражением общей преданности компании Clearlake, самого Боэли и всей группы владельцев, а также руководства, персонала, тренеров и игроков «Челси». Clearlake намерена и дальше развивать стратегический курс, которым сейчас движется клуб, и воплощать в жизнь амбиции, разработанные группой владельцев совместно — добавили в клубе.

По данным Financial Times, за совокупный пакет размером около 25% Боэли и Уолтер получат 950 млн фунтов стерлингов, что оценивает весь клуб с учетом долгов примерно в 5 млрд. Сделку планируется завершить до конца 2026 года

Дополнение

Правительство Великобритании во главе с премьер-министром-консерватором Борисом Джонсоном заставило Абрамовича продать «Челси» после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Абрамович приобрел «Челси» в июле 2003 года.

Blue-Co, консорциум во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital, приобрел клуб в мае 2022 года, но средства Абрамовича от продажи остались замороженными.

В декабре бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Абрамовичу судебным иском, если российский олигарх не согласится с условиями правительства, добавив, что «время истекает».

Однако представители Абрамовича долго утверждали, что договоренность никогда не предусматривала расходование средств только в Украине, и теперь они пытаются выйти из тупика.

В марте юридические представители Абрамовича выступили с резкой критикой в адрес правительства Стармера по делу о передаче средств жертвам войны в Украине. В официальном письме адвокаты утверждают, что 2,35 миллиарда фунтов стерлингов до сих пор являются собственностью олигарха, а задержка с их выплатой вызвана действиями министров.

Абрамович планирует бросить вызов правительству Великобритании, используя новый благотворительный фонд, чтобы направить замороженные 2,35 млрд фунтов, полученные после продажи «Челси», не только на пользу Украине.

Напомним

Консорциум, в который входит основатель Amazon Джефф Безос, договорился с Fenway Sports Group о приобретении миноритарной доли английского футбольного клуба «Ливерпуль».