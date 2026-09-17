Американський бізнесмен Тодд Боелі офіційно залишив склад правління "Челсі"

Лондонський Челсі завершив процес передачі часток акцій клубу від Тодда Боелі та Марка Волтера до приватної інвестиційної групи Clearlake Capital. Про це йдеться у заяві клубу, передає УНН.

Футбольний клуб "Челсі" сьогодні оголосив, що афілійовані компанії Clearlake Capital Group, L.P. придбають частку Тодда Боелі. Гансйорг Вісс залишиться важливим акціонером і партнером у групі власників. У рамках цього переходу Clearlake також придбає частку Марка Волтера і, таким чином, отримає повний контроль над клубом - йдеться у заяві клубу.

Як зазначається, у 2022 році Тодд Боелі та Clearlake "об’єднали зусилля, щоб очолити історичне придбання "Челсі" - успішно подолавши безпрецедентний період невизначеності, спричинений зовнішніми політичними подіями",.

Тодд Боелі залишає посаду голови правління "Челсі", залишивши клуб у чудовому становищі для наступного етапу розвитку. Прогрес, досягнутий за останні чотири роки, є відображенням спільної відданості компанії Clearlake, самого Боелі та всієї групи власників, а також керівництва, персоналу, тренерів і гравців "Челсі". Clearlake має намір і надалі розвивати стратегічний курс, яким зараз рухається клуб, та втілювати в життя амбіції, які група власників розробила спільно - додали у клубі.

За даними Financial Times, за сукупний пакет розміром близько 25% Боелі та Волтер отримають 950 млн фунтів стерлінгів, що оцінює весь клуб з урахуванням боргів приблизно у 5 млрд. Угоду планується завершити до кінця 2026 року

Доповнення

Уряд Великої Британії, на чолі з прем'єр-міністром-консерватором Борисом Джонсоном, змусив Абрамовича продати "Челсі" після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Абрамович придбав "Челсі" у липні 2003 року.

Blue-Co, консорціум на чолі з Тоддом Боелі та Clearlake Capital, придбав клуб у травні 2022 року, але кошти Абрамовича від продажу залишилися замороженими.

У грудні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер погрожував Абрамовичу судовим позовом, якщо російський олігарх не погодиться на умови уряду, додавши, що "час спливає".

Однак представники Абрамовича довго стверджували, що домовленість ніколи не передбачала витрачання коштів лише в Україні, і тепер вони намагаються вийти з глухого кута.

У березні юридичні представники Абрамовича виступили з різкою критикою на адресу уряду Стармера у справі про передачу коштів жертвам війни в Україні. В офіційному листі адвокати стверджують, що 2,35 мільярда фунтів стерлінгів досі є власністю олігарха, а затримка з їх виплатою спричинена діями міністрів.

Абрамович планує кинути виклик уряду Великої Британії, використовуючи новий благодійний фонд, щоб використати заморожені 2,35 млрд фунтів, отримані після продажу "Челсі", не тільки на користь України.

Нагадаємо

Консорціум, до якого входить засновник Amazon Джефф Безос, домовився з Fenway Sports Group про придбання міноритарної частки англійського футбольного клубу "Ліверпуль".