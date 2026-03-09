Юристи Абрамовича відмовилися передавати Україні $3,3 млрд від продажу "Челсі" та стверджують, що гроші належать олігарху
Адвокати олігарха заявляють про права на кошти та погрожують судом. Уряд Британії вимагає передати гроші Україні до 17 березня під загрозою конфіскації.
Юридичні представники російського олігарха Романа Абрамовича виступили з різкою критикою на адресу британського уряду Кіра Стармера у справі про передачу коштів жертвам війни в Україні. В офіційному листі, з яким ознайомилося видання The Independent, адвокати стверджують, що 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3,3 мільярда доларів США) досі є власністю олігарха, а затримка з їх виплатою спричинена діями міністрів. Про це пише УНН.
Деталі
Юридична компанія Кобре та Кім, яка представляє інтереси Абрамовича, наполягає, що кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" залишаються власністю компанії Fordstam Limited, що повністю належить олігарху. За словами адвокатів, Абрамович ще до запровадження санкцій добровільно ініціював пожертвування цих грошей на благодійність.
Уряд Великої Британії неодноразово вирішував ігнорувати правові питання, натомість роблячи публічні та політичні заяви, які ніяк не вирішують ситуацію
Захист наголосив, що будь-яка спроба примусової конфіскації 3,3 мільярда доларів буде оскаржена в суді.
Реакція британського уряду та ультиматум
Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер відреагувала на заяви юристів вкрай жорстко, закликавши Абрамовича "зробити правильну річ". Вона підкреслила, що уряд готовий діяти рішуче, якщо кошти не будуть передані добровільно до 17 березня – крайнього терміну, встановленого прем'єр-міністром.
Неприйнятно, щоб понад 3,3 мільярда доларів, що належать українському народу, залишалися замороженими на банківському рахунку
Судові перешкоди та розслідування на Джерсі
Ситуація ускладнюється триваючим розслідуванням на острові Джерсі, де Королівський суд ще у 2022 році заморозив активи Абрамовича на суму 7 мільярдів доларів.
Генеральний прокурор острова вважає олігарха підозрюваним у кримінальному провадженні, що базується на його власних зізнаннях у корупційній діяльності в росії під час суду з Борисом Березовським у 2012 році. Представники Абрамовича запевняють, що саме ці судові процеси заважають розморозити активи для виплати допомоги Україні, тоді як Лондон розглядає ці аргументи як чергову спробу затягнути час.
