Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Юристи Абрамовича відмовилися передавати Україні $3,3 млрд від продажу "Челсі" та стверджують, що гроші належать олігарху

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Адвокати олігарха заявляють про права на кошти та погрожують судом. Уряд Британії вимагає передати гроші Україні до 17 березня під загрозою конфіскації.

Юристи Абрамовича відмовилися передавати Україні $3,3 млрд від продажу "Челсі" та стверджують, що гроші належать олігарху

Юридичні представники російського олігарха Романа Абрамовича виступили з різкою критикою на адресу британського уряду Кіра Стармера у справі про передачу коштів жертвам війни в Україні. В офіційному листі, з яким ознайомилося видання The Independent, адвокати стверджують, що 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3,3 мільярда доларів США) досі є власністю олігарха, а затримка з їх виплатою спричинена діями міністрів. Про це пише УНН.

Деталі

Юридична компанія Кобре та Кім, яка представляє інтереси Абрамовича, наполягає, що кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" залишаються власністю компанії Fordstam Limited, що повністю належить олігарху. За словами адвокатів, Абрамович ще до запровадження санкцій добровільно ініціював пожертвування цих грошей на благодійність.

Уряд Великої Британії неодноразово вирішував ігнорувати правові питання, натомість роблячи публічні та політичні заяви, які ніяк не вирішують ситуацію

– йдеться у зверненні.

Захист наголосив, що будь-яка спроба примусової конфіскації 3,3 мільярда доларів буде оскаржена в суді.

Реакція британського уряду та ультиматум

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер відреагувала на заяви юристів вкрай жорстко, закликавши Абрамовича "зробити правильну річ". Вона підкреслила, що уряд готовий діяти рішуче, якщо кошти не будуть передані добровільно до 17 березня – крайнього терміну, встановленого прем'єр-міністром.

Абрамович відмовився передавати Україні кошти від продажу "Челсі"29.12.25, 23:40 • 4660 переглядiв

Неприйнятно, щоб понад 3,3 мільярда доларів, що належать українському народу, залишалися замороженими на банківському рахунку

– підтримала колегу канцлер Рейчел Рівз.

Судові перешкоди та розслідування на Джерсі

Ситуація ускладнюється триваючим розслідуванням на острові Джерсі, де Королівський суд ще у 2022 році заморозив активи Абрамовича на суму 7 мільярдів доларів.

Генеральний прокурор острова вважає олігарха підозрюваним у кримінальному провадженні, що базується на його власних зізнаннях у корупційній діяльності в росії під час суду з Борисом Березовським у 2012 році. Представники Абрамовича запевняють, що саме ці судові процеси заважають розморозити активи для виплати допомоги Україні, тоді як Лондон розглядає ці аргументи як чергову спробу затягнути час.

Британія збирається перерахувати мільярди Абрамовича до фонду для України - Стармер17.12.25, 14:59 • 3202 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Війна в Україні
благодійність
Велика Британія