Юристы Абрамовича отказались передавать Украине $3,3 млрд от продажи "Челси" и утверждают, что деньги принадлежат олигарху

12:46 • 7018 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 15355 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 9228 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
11:13 • 26392 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 25151 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 44247 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 63921 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 103625 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55451 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47109 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Графики отключений электроэнергии
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка9 марта, 05:15
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026 9 марта, 07:33
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров13:29
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
11:13
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28
Урсула фон дер Ляйен
Игорь Клименко
Денис Шмыгаль
Андрей Шевченко
Алёна Алёна
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам12:47
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026 9 марта, 07:33
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта8 марта, 13:08
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Золото
Фильм

Юристы Абрамовича отказались передавать Украине $3,3 млрд от продажи "Челси" и утверждают, что деньги принадлежат олигарху

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Адвокаты олигарха заявляют о правах на средства и угрожают судом. Правительство Британии требует передать деньги Украине до 17 марта под угрозой конфискации.

Юристы Абрамовича отказались передавать Украине $3,3 млрд от продажи "Челси" и утверждают, что деньги принадлежат олигарху

Юридические представители российского олигарха Романа Абрамовича выступили с резкой критикой в адрес британского правительства Кира Стармера по делу о передаче средств жертвам войны в Украине. В официальном письме, с которым ознакомилось издание The Independent, адвокаты утверждают, что 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,3 миллиарда долларов США) до сих пор являются собственностью олигарха, а задержка с их выплатой вызвана действиями министров. Об этом пишет УНН.

Детали

Юридическая компания Кобре и Ким, представляющая интересы Абрамовича, настаивает, что средства от продажи футбольного клуба "Челси" остаются собственностью компании Fordstam Limited, полностью принадлежащей олигарху. По словам адвокатов, Абрамович еще до введения санкций добровольно инициировал пожертвование этих денег на благотворительность.

Правительство Великобритании неоднократно решало игнорировать правовые вопросы, вместо этого делая публичные и политические заявления, которые никак не решают ситуацию

– говорится в обращении.

Защита подчеркнула, что любая попытка принудительной конфискации 3,3 миллиарда долларов будет оспорена в суде.

Реакция британского правительства и ультиматум

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отреагировала на заявления юристов крайне жестко, призвав Абрамовича "сделать правильную вещь". Она подчеркнула, что правительство готово действовать решительно, если средства не будут переданы добровольно до 17 марта – крайнего срока, установленного премьер-министром.

Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи "Челси"29.12.25, 23:40 • 4621 просмотр

Неприемлемо, чтобы более 3,3 миллиарда долларов, принадлежащих украинскому народу, оставались замороженными на банковском счете

– поддержала коллегу канцлер Рэйчел Ривз.

Судебные препятствия и расследование на Джерси

Ситуация осложняется продолжающимся расследованием на острове Джерси, где Королевский суд еще в 2022 году заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов.

Генеральный прокурор острова считает олигарха подозреваемым в уголовном производстве, основанном на его собственных признаниях в коррупционной деятельности в России во время суда с Борисом Березовским в 2012 году. Представители Абрамовича уверяют, что именно эти судебные процессы мешают разморозить активы для выплаты помощи Украине, тогда как Лондон рассматривает эти аргументы как очередную попытку затянуть время.

Британия собирается перечислить миллиарды средств Абрамовича в фонд для Украины - Стармер17.12.25, 14:59 • 3202 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
благотворительность
Великобритания