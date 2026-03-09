Юристы Абрамовича отказались передавать Украине $3,3 млрд от продажи "Челси" и утверждают, что деньги принадлежат олигарху
Адвокаты олигарха заявляют о правах на средства и угрожают судом. Правительство Британии требует передать деньги Украине до 17 марта под угрозой конфискации.
Юридические представители российского олигарха Романа Абрамовича выступили с резкой критикой в адрес британского правительства Кира Стармера по делу о передаче средств жертвам войны в Украине. В официальном письме, с которым ознакомилось издание The Independent, адвокаты утверждают, что 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,3 миллиарда долларов США) до сих пор являются собственностью олигарха, а задержка с их выплатой вызвана действиями министров. Об этом пишет УНН.
Детали
Юридическая компания Кобре и Ким, представляющая интересы Абрамовича, настаивает, что средства от продажи футбольного клуба "Челси" остаются собственностью компании Fordstam Limited, полностью принадлежащей олигарху. По словам адвокатов, Абрамович еще до введения санкций добровольно инициировал пожертвование этих денег на благотворительность.
Правительство Великобритании неоднократно решало игнорировать правовые вопросы, вместо этого делая публичные и политические заявления, которые никак не решают ситуацию
Защита подчеркнула, что любая попытка принудительной конфискации 3,3 миллиарда долларов будет оспорена в суде.
Реакция британского правительства и ультиматум
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отреагировала на заявления юристов крайне жестко, призвав Абрамовича "сделать правильную вещь". Она подчеркнула, что правительство готово действовать решительно, если средства не будут переданы добровольно до 17 марта – крайнего срока, установленного премьер-министром.
Неприемлемо, чтобы более 3,3 миллиарда долларов, принадлежащих украинскому народу, оставались замороженными на банковском счете
Судебные препятствия и расследование на Джерси
Ситуация осложняется продолжающимся расследованием на острове Джерси, где Королевский суд еще в 2022 году заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов.
Генеральный прокурор острова считает олигарха подозреваемым в уголовном производстве, основанном на его собственных признаниях в коррупционной деятельности в России во время суда с Борисом Березовским в 2012 году. Представители Абрамовича уверяют, что именно эти судебные процессы мешают разморозить активы для выплаты помощи Украине, тогда как Лондон рассматривает эти аргументы как очередную попытку затянуть время.
