Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи "Челси"

Роман Абрамович заявил, что не передаст Украине средства от продажи "Челси", пока власти Джерси не прекратят расследование и судебные процессы против него. Речь идет о миллиардах фунтов, которые с 2022 года остаются замороженными, несмотря на требования британского правительства направить эти деньги на помощь Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Представители российского миллиардера сообщили, что деньги от продажи футбольного клуба не могут быть переданы благотворительному фонду в поддержку Украины до тех пор, пока правительство британского острова Джерси не прекратит расследование и судебный иск против Романа Абрамовича.

Речь идет о передаче 1,4 млрд фунтов стерлингов (приблизительно 1,6 млрд евро) из общей суммы 2,35 млрд фунтов, полученных от продажи "Челси". Требования британского премьер-министра Кира Стармера о выделении всей суммы Абрамович намерен проигнорировать - пишет DW.

Отмечается, что для участия в судебном процессе российский миллиардер уже нанял команду юристов, среди которых - бывший советник президента США Дональда Трампа Эрик Гершманн.

По информации DW, все средства, вырученные от продажи "Челси", а также 150 млн фунтов в виде процентов, с 2022 года заморожены на банковском счете компании Абрамовича Fordstam Ltd. В общей сложности суды Джерси заморозили более 5,3 млрд фунтов, принадлежащих российскому бизнесмену.

Напомним

В сентябре 2025 года суд Европейского Союза отклонил апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича относительно исключения их из санкционного списка ЕС.

В декабре 2025 года издание The Guardian сообщило, что Великобритания официально издаст распоряжение о переводе 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 2,9 млрд евро) от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем на гуманитарные цели в Украине, приказав миллиардеру выделить средства или столкнуться с судебным иском.

