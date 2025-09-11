"Челси" под прицелом: лондонскому клубу предъявлено 74 обвинения в махинациях с агентами

$41.210.09
Эксклюзив
12:15 • 152 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 2322 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 7316 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 10475 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 16543 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 36615 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44058 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96349 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50615 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47926 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
Теги
Авторы
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 8096 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20748 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 14325 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14641 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7902 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3840 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 36624 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96356 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86733 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65871 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3840 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7974 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26474 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 91002 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 82160 просмотра
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

"Челси" под прицелом: лондонскому клубу предъявлено 74 обвинения в махинациях с агентами

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила «Челси» 74 обвинения в предполагаемых нарушениях в работе с агентами в период с 2009 по 2022 год. Нынешние владельцы клуба сотрудничают с регуляторами и настаивают на прозрачности.

"Челси" под прицелом: лондонскому клубу предъявлено 74 обвинения в махинациях с агентами

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила "Челси" 74 обвинения, связанные с предполагаемыми нарушениями в работе с агентами. Речь идет о периоде с 2009 по 2022 год, когда клуб принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным FA, больше всего претензий касается сезона 2010/11 – 2015/16. Лондонский клуб имеет время до 19 сентября, чтобы предоставить официальные объяснения.

В заявлении "Челси" говорится, что новые владельцы, которые приобрели клуб в мае 2022 года, самостоятельно сообщили о возможных нарушениях, выявленных во время проверки документов. 

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира 202514.07.25, 01:15 • 4260 просмотров

Команда подчеркивает, что полностью сотрудничает с регуляторами, предоставив доступ к историческим файлам и финансовым отчетам.

Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в этом деле и хочет как можно скорее закрыть этот вопрос 

– заявили в "Челси".

Расследование происходит на фоне уже известных финансовых проблем: в августе 2023 года исполнительный директор английской Премьер-лиги подтвердил, что организация изучает "исторические" нарушения. А в прошлом месяце клуб согласился выплатить УЕФА 8,57 млн фунтов штрафа за неполную финансовую отчетность во времена Абрамовича.

Нынешние владельцы подчеркивают: все нарушения касаются старого менеджмента, а команда сегодня строит новую политику прозрачности и честности.

УЕФА выплатил миллионы клубам России после их исключения из евротурниров, но ничего украинским08.08.25, 15:20 • 3380 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
УЕФА
Хранитель