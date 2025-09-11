"Челси" под прицелом: лондонскому клубу предъявлено 74 обвинения в махинациях с агентами
Киев • УНН
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила «Челси» 74 обвинения в предполагаемых нарушениях в работе с агентами в период с 2009 по 2022 год. Нынешние владельцы клуба сотрудничают с регуляторами и настаивают на прозрачности.
Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила "Челси" 74 обвинения, связанные с предполагаемыми нарушениями в работе с агентами. Речь идет о периоде с 2009 по 2022 год, когда клуб принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.
Детали
По данным FA, больше всего претензий касается сезона 2010/11 – 2015/16. Лондонский клуб имеет время до 19 сентября, чтобы предоставить официальные объяснения.
В заявлении "Челси" говорится, что новые владельцы, которые приобрели клуб в мае 2022 года, самостоятельно сообщили о возможных нарушениях, выявленных во время проверки документов.
«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира 202514.07.25, 01:15 • 4260 просмотров
Команда подчеркивает, что полностью сотрудничает с регуляторами, предоставив доступ к историческим файлам и финансовым отчетам.
Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в этом деле и хочет как можно скорее закрыть этот вопрос
Расследование происходит на фоне уже известных финансовых проблем: в августе 2023 года исполнительный директор английской Премьер-лиги подтвердил, что организация изучает "исторические" нарушения. А в прошлом месяце клуб согласился выплатить УЕФА 8,57 млн фунтов штрафа за неполную финансовую отчетность во времена Абрамовича.
Нынешние владельцы подчеркивают: все нарушения касаются старого менеджмента, а команда сегодня строит новую политику прозрачности и честности.
УЕФА выплатил миллионы клубам России после их исключения из евротурниров, но ничего украинским08.08.25, 15:20 • 3380 просмотров