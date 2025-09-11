"Челси" под прицелом: лондонскому клубу предъявлено 74 обвинения в махинациях с агентами

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила "Челси" 74 обвинения, связанные с предполагаемыми нарушениями в работе с агентами. Речь идет о периоде с 2009 по 2022 год, когда клуб принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

По данным FA, больше всего претензий касается сезона 2010/11 – 2015/16. Лондонский клуб имеет время до 19 сентября, чтобы предоставить официальные объяснения.

В заявлении "Челси" говорится, что новые владельцы, которые приобрели клуб в мае 2022 года, самостоятельно сообщили о возможных нарушениях, выявленных во время проверки документов.

Команда подчеркивает, что полностью сотрудничает с регуляторами, предоставив доступ к историческим файлам и финансовым отчетам.

Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в этом деле и хочет как можно скорее закрыть этот вопрос