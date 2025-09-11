$41.210.09
Ексклюзив
12:15 • 320 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 2550 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 7534 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10577 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16645 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36737 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44118 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96457 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50634 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47939 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
"Челсі" під прицілом: лондонському клубу висунули 74 звинувачення у махінаціях з агентами

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула 74 звинувачення "Челсі" щодо ймовірних порушень у роботі з агентами в період з 2009 по 2022 рік. Нинішні власники клубу співпрацюють з регуляторами та наголошують на прозорості.

"Челсі" під прицілом: лондонському клубу висунули 74 звинувачення у махінаціях з агентами

Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно пред’явила "Челсі" 74 звинувачення, пов’язані з ймовірними порушеннями у роботі з агентами. Йдеться про період з 2009-го по 2022 рік, коли клуб належав російському мільярдеру Роману Абрамовичу. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За даними FA, найбільше претензій стосується сезону 2010/11 – 2015/16. Лондонський клуб має час до 19 вересня, щоб надати офіційні пояснення.

У заяві "Челсі" йдеться, що нові власники, які придбали клуб у травні 2022 року, самостійно повідомили про можливі порушення, виявлені під час перевірки документів. 

"Челсі" розгромив "ПСЖ" у фіналі Клубного чемпіонату світу 202514.07.25, 01:15 • 4260 переглядiв

Команда підкреслює, що повністю співпрацює з регуляторами, надавши доступ до історичних файлів і фінансових звітів.

Клуб продемонстрував безпрецедентну прозорість у цій справі й хоче якомога швидше закрити це питання 

– заявили у "Челсі".

Розслідування відбувається на тлі вже відомих фінансових проблем: у серпні 2023 року виконавчий директор англійської Прем’єр-ліги підтвердив, що організація вивчає "історичні" порушення. А минулого місяця клуб погодився виплатити УЄФА 8,57 млн фунтів штрафу за неповну фінансову звітність у часи Абрамовича.

Нинішні власники наголошують: усі порушення стосуються старого менеджменту, а команда сьогодні будує нову політику прозорості й чесності.

УЄФА виплатив мільйони клубам росії після їхнього виключення з євротурнірів, але нічого українським08.08.25, 15:20 • 3380 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
УЄФА
The Guardian