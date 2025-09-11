"Челсі" під прицілом: лондонському клубу висунули 74 звинувачення у махінаціях з агентами
Футбольна асоціація Англії (FA) висунула 74 звинувачення "Челсі" щодо ймовірних порушень у роботі з агентами в період з 2009 по 2022 рік. Нинішні власники клубу співпрацюють з регуляторами та наголошують на прозорості.
Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно пред’явила "Челсі" 74 звинувачення, пов’язані з ймовірними порушеннями у роботі з агентами. Йдеться про період з 2009-го по 2022 рік, коли клуб належав російському мільярдеру Роману Абрамовичу. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
За даними FA, найбільше претензій стосується сезону 2010/11 – 2015/16. Лондонський клуб має час до 19 вересня, щоб надати офіційні пояснення.
У заяві "Челсі" йдеться, що нові власники, які придбали клуб у травні 2022 року, самостійно повідомили про можливі порушення, виявлені під час перевірки документів.
Команда підкреслює, що повністю співпрацює з регуляторами, надавши доступ до історичних файлів і фінансових звітів.
Клуб продемонстрував безпрецедентну прозорість у цій справі й хоче якомога швидше закрити це питання
Розслідування відбувається на тлі вже відомих фінансових проблем: у серпні 2023 року виконавчий директор англійської Прем’єр-ліги підтвердив, що організація вивчає "історичні" порушення. А минулого місяця клуб погодився виплатити УЄФА 8,57 млн фунтів штрафу за неповну фінансову звітність у часи Абрамовича.
Нинішні власники наголошують: усі порушення стосуються старого менеджменту, а команда сьогодні будує нову політику прозорості й чесності.
