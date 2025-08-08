Понад 10 мільйонів євро виплачено федерації рф після повномасштабного вторгнення загарбників в Україну, пише The Guardian, передає УНН.

Згідно з розслідуванням британської газети, УЄФА, керівний орган європейського футболу, виплатив майже 11 мільйонів євро російським клубам з початку повномасштабної війни між росією та Україною. І це було зроблено вже після того, як клубам російської футбольної ліги було заборонено брати участь у європейських турнірах.

Виплати були здійснені, незважаючи на те, що п'ять українських клубів не отримали аналогічних коштів нібито через те, що їхнє розташування знаходиться в "зоні військових дій".

Це вже третій сезон поспіль, коли російська футбольна асоціація отримує ці солідарні виплати.

Як вказується, ця допомога була надана через фонд солідарності, що спочатку був створений для допомоги клубам, які не змогли досягти європейських місць у своїх національних лігах. А також для сприяння "кращому балансу між змаганнями, - інформує УЄФА.

Українські клуби Одеса, Запоріжжя, Маріуполь та Харків не отримали нічого від УЄФА. Президент Александер Чеферін обґрунтував це рішення тим, що ці клуби знаходяться у "зоні військових операцій".

Колишньому капітану збірної України з футболу анатолію тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні зс рф

Директори клубів написали: "В результаті нашого спілкування як з національною асоціацією, так і з посадовцями УЄФА нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених платежів є деякі абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які нібито стосуються географічного розташування футбольних клубів у "зоні бойових дій".

Ми не отримали жодної більш детальної інформації чи будь-якого юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі. Формулювання, що використовується стосовно "зони військових дій", є для нас абсолютно незрозумілим і не відповідає дійсності