УЕФА выплатил миллионы клубам России после их исключения из евротурниров, но ничего украинским

Более 10 миллионов евро выплачено федерации РФ после полномасштабного вторжения захватчиков в Украину, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно расследованию британской газеты, УЕФА, руководящий орган европейского футбола, выплатил почти 11 миллионов евро российским клубам с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. И это было сделано уже после того, как клубам российской футбольной лиги было запрещено участвовать в европейских турнирах.

Выплаты были осуществлены, несмотря на то, что пять украинских клубов не получили аналогичных средств якобы из-за того, что их расположение находится в "зоне военных действий".

УЕФА объясняет выплаты клубам РФ

Это уже третий сезон подряд, когда российская футбольная ассоциация получает эти солидарные выплаты.

Как указывается, эта помощь была предоставлена через фонд солидарности, изначально созданный для помощи клубам, которые не смогли достичь европейских мест в своих национальных лигах. А также для содействия "лучшему балансу между соревнованиями, - информирует УЕФА.

Украинские команды ни с чем?

Украинские клубы Одесса, Запорожье, Мариуполь и Харьков не получили ничего от УЕФА. Президент Александер Чеферин обосновал это решение тем, что эти клубы находятся в "зоне военных операций".

Директора клубов написали: "В результате нашего общения как с национальной ассоциацией, так и с должностными лицами УЕФА нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых платежей являются некоторые абсолютно непонятные требования банка в Швейцарии, которые якобы касаются географического расположения футбольных клубов в "зоне боевых действий".

Мы не получили никакой более подробной информации или какого-либо юридического обоснования этих ограничений на платежи. Формулировка, используемая в отношении "зоны военных действий", является для нас абсолютно непонятной и не соответствует действительности - отметили представители украинских клубов.

Зона военных действий, а точнее зона военной агрессии России, – это не только конкретный регион нашей страны, а вся Украина

Напомним

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России в футбол. В УЕФА и УАФ выступают против - из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины.