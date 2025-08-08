$41.460.15
Эксклюзив
12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
УЕФА выплатил миллионы клубам России после их исключения из евротурниров, но ничего украинским

Киев • УНН

 • 584 просмотра

УЕФА выплатил почти 11 миллионов евро российским футбольным клубам после полномасштабного вторжения, несмотря на их исключение из еврокубков. Украинские клубы не получили аналогичных средств из-за "зоны военных действий".

УЕФА выплатил миллионы клубам России после их исключения из евротурниров, но ничего украинским

Более 10 миллионов евро выплачено федерации РФ после полномасштабного вторжения захватчиков в Украину, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно расследованию британской газеты, УЕФА, руководящий орган европейского футбола, выплатил почти 11 миллионов евро российским клубам с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. И это было сделано уже после того, как клубам российской футбольной лиги было запрещено участвовать в европейских турнирах.

Выплаты были осуществлены, несмотря на то, что пять украинских клубов не получили аналогичных средств якобы из-за того, что их расположение находится в "зоне военных действий".

УЕФА объясняет выплаты клубам РФ

Это уже третий сезон подряд, когда российская футбольная ассоциация получает эти солидарные выплаты.

Как указывается, эта помощь была предоставлена через фонд солидарности, изначально созданный для помощи клубам, которые не смогли достичь европейских мест в своих национальных лигах. А также для содействия "лучшему балансу между соревнованиями, - информирует УЕФА.

Украинские команды ни с чем?

Украинские клубы Одесса, Запорожье, Мариуполь и Харьков не получили ничего от УЕФА. Президент Александер Чеферин обосновал это решение тем, что эти клубы находятся в "зоне военных операций".

Бывшему капитану сборной Украины по футболу анатолию тимощуку сообщено о подозрении в финансировании вс рф16.05.25, 13:13 • 2799 просмотров

Директора клубов написали: "В результате нашего общения как с национальной ассоциацией, так и с должностными лицами УЕФА нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых платежей являются некоторые абсолютно непонятные требования банка в Швейцарии, которые якобы касаются географического расположения футбольных клубов в "зоне боевых действий".

Мы не получили никакой более подробной информации или какого-либо юридического обоснования этих ограничений на платежи. Формулировка, используемая в отношении "зоны военных действий", является для нас абсолютно непонятной и не соответствует действительности

- отметили представители украинских клубов. 

Зона военных действий, а точнее зона военной агрессии России, – это не только конкретный регион нашей страны, а вся Украина

Напомним

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России в футбол. В УЕФА и УАФ выступают против - из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины.

Игорь Тележников

