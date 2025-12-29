Абрамович відмовився передавати Україні кошти від продажу "Челсі"

Роман Абрамович заявив, що не передасть Україні кошти від продажу "Челсі", поки влада Джерсі не припинить розслідування та судові процеси проти нього. Йдеться про мільярди фунтів, які з 2022 року залишаються замороженими, попри вимоги британського уряду спрямувати ці гроші на допомогу Україні. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Представники російського мільярдера повідомили, що гроші від продажу футбольного клубу не можуть бути передані благодійному фонду на підтримку України доти, доки уряд британського острова Джерсі не припинить розслідування та судовий позов проти Романа Абрамовича.

Йдеться про передачу 1,4 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 1,6 млрд євро) з загальної суми 2,35 млрд фунтів, отриманих від продажу "Челсі". Вимоги британського прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо виділення всієї суми Абрамович має намір проігнорувати - пише DW.

Зазначається, що для участі в судовому процесі російський мільярдер уже найняв команду юристів, серед яких - колишній радник президента США Дональда Трампа Ерік Гершманн.

За інформацією DW, усі кошти, виручені від продажу "Челсі", а також 150 млн фунтів у вигляді відсотків, із 2022 року заморожені на банківському рахунку компанії Абрамовича Fordstam Ltd. Загалом суди Джерсі заморозили понад 5,3 млрд фунтів, що належать російському бізнесмену.

Нагадаємо

У вересні 2025 року суд Європейського Союзу відхилив апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо виключення їх із санкційного списку ЄС.

У грудні 2025 року видання The Guardian повідомило, що Велика Британія офіційно видасть розпорядження щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,9 млрд євро) з продажу ФК "Челсі" Романом Абрамовичем на гуманітарні цілі в Україні, наказавши мільярдеру виділити кошти або зіткнутися з судовим позовом.

"Челсі" під прицілом: лондонському клубу висунули 74 звинувачення у махінаціях з агентами