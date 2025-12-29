$42.060.13
Ексклюзив
18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Абрамович відмовився передавати Україні кошти від продажу "Челсі"

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Представники Абрамовича заявили, що кошти від продажу "Челсі" не можуть бути передані благодійному фонду на підтримку України, доки уряд Джерсі не припинить розслідування проти нього. Йдеться про 1,4 млрд фунтів стерлінгів, які заморожені на рахунку Fordstam Ltd.

Абрамович відмовився передавати Україні кошти від продажу "Челсі"

Роман Абрамович заявив, що не передасть Україні кошти від продажу "Челсі", поки влада Джерсі не припинить розслідування та судові процеси проти нього. Йдеться про мільярди фунтів, які з 2022 року залишаються замороженими, попри вимоги британського уряду спрямувати ці гроші на допомогу Україні. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Представники російського мільярдера повідомили, що гроші від продажу футбольного клубу не можуть бути передані благодійному фонду на підтримку України доти, доки уряд британського острова Джерсі не припинить розслідування та судовий позов проти Романа Абрамовича.

Йдеться про передачу 1,4 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 1,6 млрд євро) з загальної суми 2,35 млрд фунтів, отриманих від продажу "Челсі". Вимоги британського прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо виділення всієї суми Абрамович має намір проігнорувати

- пише DW.

Зазначається, що для участі в судовому процесі російський мільярдер уже найняв команду юристів, серед яких - колишній радник президента США Дональда Трампа Ерік Гершманн.

За інформацією DW, усі кошти, виручені від продажу "Челсі", а також 150 млн фунтів у вигляді відсотків, із 2022 року заморожені на банківському рахунку компанії Абрамовича Fordstam Ltd. Загалом суди Джерсі заморозили понад 5,3 млрд фунтів, що належать російському бізнесмену.

Нагадаємо

У вересні 2025 року суд Європейського Союзу відхилив апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо виключення їх із санкційного списку ЄС.  

У грудні 2025 року видання The Guardian повідомило, що Велика Британія офіційно видасть розпорядження щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,9 млрд євро) з продажу ФК "Челсі" Романом Абрамовичем на гуманітарні цілі в Україні, наказавши мільярдеру виділити кошти або зіткнутися з судовим позовом.

"Челсі" під прицілом: лондонському клубу висунули 74 звинувачення у махінаціях з агентами11.09.25, 14:18 • 2519 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Кір Стармер
благодійність
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Україна