Магомед Мамешев, выступивший в поддержку Руслана Магамедрасулова и Центра противодействия коррупции, оказался фигурантом скандальных "пьяных вечеринок", где девушки подвергались сексуальным издевательствам со стороны компании молодых людей. Информация об этом содержится в многочисленных публикациях СМИ.

Как оказалось, ребята еще и записывали свои действия на видео и выкладывали их в интернет. Так, в 2023 году правоохранители сообщили о подозрении в сексуальном насилии организатору и одному участнику вечеринок. А еще шестерым причастным почему-то только вручили повестки в военкомат.

Среди этих людей был Магомед Мамешев – бывший футболист ФК "Нива" (Тернополь). Но, по свидетельству многочисленных источников, ему удалось избежать ответственности и службы в ВСУ благодаря связям своей семьи.

На днях Мамешев записал видео, в котором заявил о якобы давлении со стороны СБУ на своего отца – лидера дагестанской общины Украины Юсуфа Мамешева. Данное видео распространил Центр противодействия коррупции.

Мамешев-старший проходит свидетелем по делу задержанного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. В то же время, никаких доказательств какого-либо давления сын не предоставил. При этом рассказал, что "добрые люди помогли вытащить отца из ТЦК", несмотря на его пребывание в розыске.

После того, как СМИ обратили внимание на недостоверность озвученных Мамешевым тезисов, он записал новую сторис в "Инстаграм", в котором обозвал СМИ "журналюгами вонючими" и "проститутками", а телеграмм-каналы – "мусорскими". А на вопрос, почему не ушел в ВСУ, заявил, что ему всего 23 года, а отцу, мол, за 50 (прим: призывной возраст в Украине до 60 лет).

Также в сеть выложили скриншоты старых сторис, которые можно воспринимать как проявление антисемитизма Мамешева. В частности, он пишет о "еврее Джонсоне, который толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца" и публикует списки евреев среди американских властей.

Также в "Инстаграме" есть множество видео, где Мамешев за рулем авто двигается по Киеву, превышая скорость и нарушая правила дорожного движения.

Несмотря на ряд скандалов, связанных с Мамешевым, руководитель ЦПК Виталий Шабунин заявил, что гордится Мамешевым и назвал его "достойным сыном своего отца".

Вместе с ЦПК выступил в поддержку Мамешева и прокремлевский блогер Анатолий Шарий.