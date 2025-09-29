ЗМІ: один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова – антисеміт та фігурант "п'яних вечірок", де дівчата зазнавали сексуальних знущань
Київ • УНН
Магомед Мамешев, який підтримав Руслана Магамедрасулова, виявився фігурантом скандальних "п'яних вечірок".
Магомед Мамешев, який виступив на підтримку Руслана Магамедрасуловата Центру протидії корупції, виявився фігурантом скандальних "п’яних вечірок", де непритомні дівчата зазнавали сексуальних знущань з боку компанії молодих людей. Інформація про це міститься в численних публікаціях ЗМІ.
Як виявилось, хлопці ще й записували свої дії на відео та викладали їх в інтернет. Тож у 2023 році правоохоронці повідомили про підозру в сексуальному насиллі організатору та одному учаснику вечірок. А ще шістьом причетним чомусь лише вручили повістки до військкомату.
Серед цих людей був Магомед Мамешев – колишній футболіст ФК "Нива" (Тернопіль). Але, за свідченням численних джерел, йому вдалося уникнути відповідальності та служби в ЗСУ завдяки зв’язкам своєї родини.
Днями Мамешев записав відео, в якому заявив про нібито тиск з боку СБУ на свого батька – лідера дагестанської громади України Юсуфа Мамешева. Дане відео поширив Центр протидії корупції.
Мамешев-старший проходить свідком по справі затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Водночас, жодних доказів будь-якого тиску син не надав. При цьому, розповів, що "добрі люди допомогли витягти батька із ТЦК" попри його перебування у розшуку.
Після того, як ЗМІ звернули увагу на недостовірність озвучених Мамешевим тез, він записав нову сторіз в "Інстаграм", в якому обізвав ЗМІ "журналюгами вонючими" та "проститутками", а телеграм-канали – "мусорськими". А на запитання, чому не пішов у ЗСУ, заявив, що йому лише 23 роки, а батьку, мовляв, за 50 (прим: призовний вік в Україні до 60 років).
Також в мережу виклали скріншоти зі старих сторіз, які можна сприймати як прояв антисемітизму Мамешева. Зокрема, він пише про "евреяДжонсона, который толкает еврея Зеленского воевать до последнегоукраинца" та публікує списки євреїв серед американської влади.
Також в "Інстаграм" є безліч відео, де Мамешев за кермом авто рухається по Києву, перевищуючи швидкість та порушуючи правила дорожнього руху.
Попри цю низку скандалів, пов’язаних з Мамешевим, керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що пишається Мамешевим та назвав його "гідним сином свого батька".
Разом із ЦПК виступив на підтримку Мамешева і прокремлівський блогер Анатолій Шарій.