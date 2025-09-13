$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 13329 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 26885 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 20724 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 33301 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 42342 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 33466 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 32529 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23751 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32848 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20754 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу вместе с лордом Эшкрофтом. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Джонсону понравился город.

Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом

В Одессу приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

По его словам, вместе с Джонсоном в город приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.

Едем смотреть Одессу. Джонсон здесь впервые! Как вы видите по его реакции – ему здесь все нравится! А могло ли быть иначе?

- написал Гончаренко.

Напомним

Борис Джонсон после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно посещал Украину и последовательно выступал за поддержку Киева на международной арене. Лорд Майкл Эшкрофт также является одним из давних друзей Украины, который поддерживает инициативы, связанные с помощью нашему государству.

Еще в 2024 году на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и поблагодарил за поддержку в обеспечении международной помощи.

Вероника Марченко

