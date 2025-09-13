Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу вместе с лордом Эшкрофтом. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Джонсону понравился город.
В Одессу приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
По его словам, вместе с Джонсоном в город приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.
Едем смотреть Одессу. Джонсон здесь впервые! Как вы видите по его реакции – ему здесь все нравится! А могло ли быть иначе?
Напомним
Борис Джонсон после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно посещал Украину и последовательно выступал за поддержку Киева на международной арене. Лорд Майкл Эшкрофт также является одним из давних друзей Украины, который поддерживает инициативы, связанные с помощью нашему государству.
Еще в 2024 году на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и поблагодарил за поддержку в обеспечении международной помощи.