Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом

В Одессу приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

По его словам, вместе с Джонсоном в город приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.

Едем смотреть Одессу. Джонсон здесь впервые! Как вы видите по его реакции – ему здесь все нравится! А могло ли быть иначе?