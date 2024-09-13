Зеленський обговорив важливість нарощування допомоги Україні з Борисом Джонсоном
Київ • УНН
Президент України подякував експрем'єру Британії за підтримку в забезпеченні міжнародної допомоги. Зустріч відбулася на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
У п'ятницю, 13 вересня, на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Британії з Борисом Джонсоном. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.
Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними
Нагадаємо
На полях зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером. Під час зустрічі обговорили кроки для реалізації всіх 10 пунктів Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.