Зеленський обговорив важливість нарощування допомоги Україні з Борисом Джонсоном

У п'ятницю, 13 вересня, на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Британії з Борисом Джонсоном. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.

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Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними