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Зеленський обговорив важливість нарощування допомоги Україні з Борисом Джонсоном

Київ • УНН

 • 18987 перегляди

Президент України подякував експрем'єру Британії за підтримку в забезпеченні міжнародної допомоги. Зустріч відбулася на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

У п'ятницю, 13 вересня, на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Британії з Борисом Джонсоном. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.

Деталі

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними

- заявив президент України. 

Нагадаємо

На полях зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером. Під час зустрічі обговорили кроки для реалізації всіх 10 пунктів Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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