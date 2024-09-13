Зеленський обговорив підготовку до Другого саміту миру з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з головою Мюнхенської безпекової конференції Ішингером. Вони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до Другого саміту миру, підкресливши важливість міжнародної підтримки України.
У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером. Вони обговорили підготовку до Другого саміту миру. Про це пише УНН з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Деталі
Реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру обговорив із президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером
За його словами, Мюнхенська безпекова конференція і має залишитись майданчиком для об'єднання демократичного світу навколо підтримки України та наближення справедливого й тривалого миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру, який має забезпечити максимальну участь міжнародної спільноти у виконанні Формули миру.