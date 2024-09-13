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Зеленський обговорив підготовку до Другого саміту миру з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції

Зеленський обговорив підготовку до Другого саміту миру з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції

Київ • УНН

 • 15203 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з головою Мюнхенської безпекової конференції Ішингером. Вони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до Другого саміту миру, підкресливши важливість міжнародної підтримки України.

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером. Вони обговорили підготовку до Другого саміту миру. Про це пише УНН з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Деталі

Реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру обговорив із президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером

- йдеться в заяві глави держави. 

За його словами, Мюнхенська безпекова конференція і має залишитись майданчиком для об'єднання демократичного світу навколо підтримки України та наближення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру, який має забезпечити максимальну участь міжнародної спільноти у виконанні Формули миру. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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