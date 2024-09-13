Зеленский обсудил подготовку ко Второму саммиту мира с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Ишингером. Они обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко Второму саммиту мира, подчеркнув важность международной поддержки Украины.
В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Они обсудили подготовку ко Второму саммиту мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Детали
Реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира обсудил с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером
По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности и должна остаться площадкой для объединения демократического мира вокруг поддержки Украины и приближения справедливого и прочного мира.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира, который должен обеспечить максимальное участие международного сообщества в выполнении Формулы мира.