Зеленский обсудил подготовку ко Второму саммиту мира с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции безопасности

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Они обсудили подготовку ко Второму саммиту мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Детали

Реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира обсудил с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером

- говорится в заявлении главы государства.

По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности и должна остаться площадкой для объединения демократического мира вокруг поддержки Украины и приближения справедливого и прочного мира.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира, который должен обеспечить максимальное участие международного сообщества в выполнении Формулы мира.