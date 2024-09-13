Зеленский обсудил важность наращивания помощи Украине с Борисом Джонсоном

В пятницу, 13 сентября, на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-премьером Британии с Борисом Джонсоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.

Спасибо за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой Украине международной помощи с начала полномасштабного вторжения. Украинцы умеют быть благодарными - заявил президент Украины.

Напомним

На полях встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES) Президент Владимир Зеленский встретился с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Во время встречи обсудили шаги для реализации всех 10 пунктов Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.