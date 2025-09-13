$41.310.10
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Одеси разом з лордом Ешкрофтом. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Джонсону сподобалося місто.

Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом

В Одесу приїхав колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

За його словами, разом із Джонсоном в місто приїхав давній друг України лорд Ешкрофт.

Їдем дивитися Одесу. Джонсон тут вперше! Як ви бачите по його реакції - йому тут все подобається! А чи могло бути інакше?

- написав Гончаренко.

Нагадаємо

Борис Джонсон після початку повномасштабного вторгнення рф неодноразово відвідував Україну та послідовно виступав за підтримку Києва на міжнародній арені. Лорд Майкл Ешкрофт також є одним із давніх друзів України, який підтримує ініціативи, пов’язані з допомогою нашій державі.

Ще в 2024 році на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Британії з Борисом Джонсоном та подякував за підтримку в забезпеченні міжнародної допомоги.

Вероніка Марченко

