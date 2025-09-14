Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве

Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обменялись острыми репликами на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Об этом пишет финское издание Iltalehti, передает УНН.

Подробности

В Киеве на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), где собрались влиятельные деятели политики, бизнеса и медиа для обсуждения европейского будущего Украины, Финляндию, кроме президента Стубба, представляла премьер Санна Марин.

На конференции обсуждались пути прекращения войны в Украине. Александр Стубб выступил с основными речами сразу после президента Украины Владимира Зеленского.

В своей речи Александр Стубб размышлял о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Финляндия выполняет роль посредника и поддерживает диалоговые связи между сторонами.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон спросил Стубба из зала, почему замороженные российские активы на сумму €300 млрд до сих пор не разблокированы и не использованы на благо Украины.

По словам Стубба, российские активы действительно следует использовать для восстановления Украины или военных репараций, но проблема в том, что некоторые страны ЕС, особенно Бельгия, опасаются правовых последствий.

Джонсон также спросил, почему Коалиция желающих не может сейчас направить войска в безопасные районы Украины. Да еще и россии предоставляется право вето в этом вопросе.

На это Стубб ответил, что рассматривает Коалицию желающих прежде всего как сдерживающий фактор на послевоенный период. А сейчас самая главная задача - предоставить Украине оружие, разведывательную и финансовую помощь.

Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС - отметил финский президент.

Таким образом Стубб намекнул, что именно Джонсон был одним из главных архитекторов Brexit - выхода Великобритании из ЕС.

У вас тоже это заняло довольно много времени - ответил Джонсон.

По словам Стубба, Джонсон докопался до сути вопроса, поскольку Украина ни в коем случае не должна оказаться в той ситуации, в которой была Финляндия.

Дополнение

В Одессу приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Вместе с Джонсоном в город приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.