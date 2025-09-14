Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві

Президент Фінляндії Александр Стубб і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обмінялися гострими репліками на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві обмінювалися гострими репліками. Про це пише фінське видання Iltalehti, передає УНН.

Деталі

У Києві на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), де зібралися впливові діячі політики, бізнесу та медіа для обговорення європейського майбутнього України, Фінляндію, крім президента Стубба, представляла прем’єрка Санна Марін.

На конференції обговорювалися шляхи припинення війни в Україні. Александр Стубб виступив разом з основними промовами відразу після президента України Володимира Зеленського.

У своїй промові Александр Стубб розмірковував про свої відносини з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Фінляндія виконує роль посередника і підтримує діалогові зв’язки між сторонами.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав Стубба із зали, чому заморожені російські активи на суму €300 млрд досі не розблоковані і не використані на благо України.

За словами Стубба, російські активі дійсно слід використовувати для відновлення України або воєнних репарацій, але проблема в тому, що деякі країни ЄС, особливо Бельгія, побоюються правових наслідків.

Джонсон також запитав, чому Коаліція охочих не може зараз надіслати війська в безпечні райони України. Та ще й росії надається право вето в цьому питанні.

На це Стубб відповів, що розглядає Коаліцію охочих насамперед як стримувальний фактор на повоєнний період. А зараз найголовніше завдання - надати Україні зброю, розвідувальну та фінансову допомогу.

Мені не хочеться говорити це у вашій присутності, але однією з найкращих гарантій безпеки для України було б членство в ЄС - зазначив фінський президент.

Таким чином Стубб натякнув, що саме Джонсон був одним з головних архітекторів Brexit - виходу Великої Британії з ЄС.

У вас теж це зайняло досить багато часу - відповів Джонсон.

За словами Стубба, Джонсон докопався до суті питання, оскільки Україна в жодному разі не повинна опинитися в тій ситуації, в якій була Фінляндія.

Доповнення

В Одесу приїхав колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Разом із Джонсоном в місто приїхав давній друг України лорд Ешкрофт.