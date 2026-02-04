Россиянам понадобится минимум 2 года и 800 тыс. трупов собственных солдат, чтобы захватить Донбасс - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы россия смогла захватить весь Донбасс, ей необходимо два года и 800 тыс. трупов собственных солдат, передает УНН.

россия хочет, чтобы мы оставили весь Донбасс. Почему? Потому что с тех пор, как они начали эту войну, они не одержали ни одной победы. Мы прекрасно понимаем, какую цену каждый метр этой земли стоит российской армии. Они не считают тех, кто погибает. Мы должны это делать. Чтобы завоевать восток Украины, им будет стоить еще 800 тыс. трупов, трупов их солдат. Им понадобится по меньшей мере два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся - сказал Зеленский в интервью France 2.

Он добавил, что заморозка войны по линии фронта это уже уступка со стороны Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение российских войск на 3 тысячи километров за прошлый год обошлось рф в сотни тысяч потерь. Он отметил, что количество мобилизованных в России теперь равно безвозвратным потерям, что свидетельствует об остановке наращивания армии рф.