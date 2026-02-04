$43.190.22
21:10 • 124 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 1836 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 4016 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 6016 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10884 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13790 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12646 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12535 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19139 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25920 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Россиянам понадобится минимум 2 года и 800 тыс. трупов собственных солдат, чтобы захватить Донбасс - Зеленский

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Президент Зеленский заявил, что для захвата Донбасса россии понадобится два года и 800 тысяч погибших солдат. Он отметил, что заморозка войны по линии фронта является уступкой со стороны Украины.

Россиянам понадобится минимум 2 года и 800 тыс. трупов собственных солдат, чтобы захватить Донбасс - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы россия смогла захватить весь Донбасс, ей необходимо два года и 800 тыс. трупов собственных солдат, передает УНН

россия хочет, чтобы мы оставили весь Донбасс. Почему? Потому что с тех пор, как они начали эту войну, они не одержали ни одной победы. Мы прекрасно понимаем, какую цену каждый метр этой земли стоит российской армии. Они не считают тех, кто погибает. Мы должны это делать. Чтобы завоевать восток Украины, им будет стоить еще 800 тыс. трупов, трупов их солдат. Им понадобится по меньшей мере два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся 

- сказал Зеленский в интервью France 2. 

Он добавил, что заморозка войны по линии фронта это уже уступка со стороны Украины.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение российских войск на 3 тысячи километров за прошлый год обошлось рф в сотни тысяч потерь. Он отметил, что количество мобилизованных в России теперь равно безвозвратным потерям, что свидетельствует об остановке наращивания армии рф.

Павел Башинский

