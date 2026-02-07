$43.140.03
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 11868 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 21795 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 19702 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 18019 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 22877 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 12902 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 27912 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17922 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20514 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 68145 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В ночь на 7 февраля агрессор совершил комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.

Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне

Страна-агрессор в ночь на 7 февраля осуществляет комбинированную атаку на Украину. Об этом информирует УНН.

Подробности

В 2:36 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа "шахед" в Холодногорском районе.

На место происшествия выехали соответствующие службы для обследования и установления последствий

- рассказал Терехов.

В 4:20 начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная предупредила об опасности.

Винницкая область находится под массированной воздушной атакой врага. До отбоя находитесь в укрытиях!

- призвала Заболотная.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе вражеских БпЛА в направлении западных регионов.

Ивано-Франковская область: БпЛА на севере Ивано-Франковской области курсом на запад (Львовская область), БпЛА в направлении Бурштына; Буковина: БпЛА в направлении Берегомета, Красноильска, Вашковцев, Герцы.

- предупредили в ВС в 5:13.

Тем временем местные паблики сообщают о взрывах в Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области. Незадолго до атаки ВС предупреждали о группе крылатых ракет курсом на Бурштын.

Напомним

россия в ночь на 3 февраля нанесла мощнейший удар по энергетике Украины с начала года. Атакованы объекты генерации и распределения электроэнергии, в частности ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие05.02.26, 07:37 • 32569 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Львовская область
Винницкая область
Ивано-Франковская область
Военно-воздушные силы Украины
Винница