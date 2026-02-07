Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне
Киев • УНН
В ночь на 7 февраля агрессор совершил комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.
Страна-агрессор в ночь на 7 февраля осуществляет комбинированную атаку на Украину. Об этом информирует УНН.
Подробности
В 2:36 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа "шахед" в Холодногорском районе.
На место происшествия выехали соответствующие службы для обследования и установления последствий
В 4:20 начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная предупредила об опасности.
Винницкая область находится под массированной воздушной атакой врага. До отбоя находитесь в укрытиях!
В свою очередь Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе вражеских БпЛА в направлении западных регионов.
Ивано-Франковская область: БпЛА на севере Ивано-Франковской области курсом на запад (Львовская область), БпЛА в направлении Бурштына; Буковина: БпЛА в направлении Берегомета, Красноильска, Вашковцев, Герцы.
Тем временем местные паблики сообщают о взрывах в Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области. Незадолго до атаки ВС предупреждали о группе крылатых ракет курсом на Бурштын.
Напомним
россия в ночь на 3 февраля нанесла мощнейший удар по энергетике Украины с начала года. Атакованы объекты генерации и распределения электроэнергии, в частности ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.
