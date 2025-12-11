кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД
російська держдума дозволила учасникам війни в Україні та їхнім родинам не платити по кредитах на весь час участі у війні та 180 днів після. Раніше в рф дозволили списувати борги по кредитах загиблим учасникам війни.
російська держдума продовжила дію дозволу так званим "учасникам сво" та членам їхніх родин не платити по кредитах на весь час участі у війні з Україною та протягом 180 днів після цього. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Зазначається, що раніше в рф дозволили "списувати" борги по кредитах та відсотки загиблим "учасникам сво" і членам їхніх родин. Кредитні пільги в рф введені на початку повномасштабного вторгнення в Україну та протягом війни постійно продовжуються та розширюються.
Рішення й надалі продовжувати пільги по кредитах за участь у "сво" - чергове свідчення, що всі заяви російських посадовців про готовність до дипломатії лише слова. Всі реальні дії російської влади свідчать, що кремль планує воювати далі
Там оцінюють, що у кремлі вигадують нові матеріальні стимули, які б спонукали росіян йти воювати: так російська влада намагається компенсувати величезні втрати та постійне скорочення охочих підписувати контракти на участь в "сво".
росія почала вербувати українських дітей в армію рф прямо в школах на тимчасово окупованих територіях.
