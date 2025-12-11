кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 2550 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
18:59 • 10822 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 15797 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 18135 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 17370 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 18201 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 21693 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19687 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19379 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 27884 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В районі аеродрому "Гвардійське" в Криму пролунала серія вибухів 10 грудня, 14:46 • 6116 перегляди
В Ізраїлі на Міндіча скоїли замах, злочинців арештували - Коломойський10 грудня, 15:00 • 4256 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника10 грудня, 15:26 • 15972 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 15255 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 11796 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 11841 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 15300 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 23131 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 27883 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 31816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 11765 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 16612 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 13679 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 20736 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 31060 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД

Київ • УНН

 • 6 перегляди

російська держдума дозволила учасникам війни в Україні та їхнім родинам не платити по кредитах на весь час участі у війні та 180 днів після. Раніше в рф дозволили списувати борги по кредитах загиблим учасникам війни.

кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД

російська держдума продовжила дію дозволу так званим "учасникам сво" та членам їхніх родин не платити по кредитах на весь час участі у війні з Україною та протягом 180 днів після цього. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що раніше в рф дозволили "списувати" борги по кредитах та відсотки загиблим "учасникам сво" і членам їхніх родин. Кредитні пільги в рф введені на початку повномасштабного вторгнення в Україну та протягом війни постійно продовжуються та розширюються.

Рішення й надалі продовжувати пільги по кредитах за участь у "сво" - чергове свідчення, що всі заяви російських посадовців про готовність до дипломатії лише слова. Всі реальні дії російської влади свідчать, що кремль планує воювати далі

- вважають у ЦПД.

Там оцінюють, що у кремлі вигадують нові матеріальні стимули, які б спонукали росіян йти воювати: так російська влада намагається компенсувати величезні втрати та постійне скорочення охочих підписувати контракти на участь в "сво".

Нагадаємо

росія почала вербувати українських дітей в армію рф прямо в школах на тимчасово окупованих територіях.

"Люди чекають російських солдатів" – путін знову заговорив про історично російський Донбас та про досягнення завдань "сво"09.12.25, 21:48 • 4344 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна