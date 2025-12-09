"Люди чекають російських солдатів" – путін знову заговорив про історично російський Донбас та про досягнення завдань "сво"

Диктатор росії володимир путін на засіданні Ради з прав людини торкнувся різних питань, включаючи війну в Україні та регулювання штучного інтелекту. При цьому він повторив свій традиційний наратив про історичні території росії в Україні. Про це пише УНН.

Деталі

Щодо військових дій, путін заявив, що Донбас є "російською історичною територією", і висловив спірне твердження: "Люди зустрічають російських солдатів словами: "Ми чекали вас".

За його словами, москва "намагається закінчити війну, розпочату владою України", і так звана "сво" буде доведена до "логічного завершення".

Окрему увагу було приділено штучному інтелекту. путін назвав це складним питанням, заявивши, що ШІ може призвести до того, що молоде покоління буде "натискати на кнопочку, замість того, щоб думати". Він резюмував: "якщо використовувати ШІ бездумно, це може призвести до втрати нашої ідентичності, а не використовувати – це означає програти все, що нам дороге".

На завершення він звернув увагу на побутові проблеми, заявивши, що бачить порушення ПДР кур'єрами, коли їздить без кортежу, і закликав МВС "з цим розібратися".

