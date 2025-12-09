$42.070.01
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 7462 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 1476 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34 • 21630 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 24658 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 21810 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 28053 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34608 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 49016 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28754 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
"Люди чекають російських солдатів" – путін знову заговорив про історично російський Донбас та про досягнення завдань "сво"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

російський диктатор заявив, що люди на Донбасі тепло зустрічають російських військових. Також путін в черговий раз заявив, що росія планує досягти усіх завдань, поставлених перед "сво".

"Люди чекають російських солдатів" – путін знову заговорив про історично російський Донбас та про досягнення завдань "сво"

Диктатор росії володимир путін на засіданні Ради з прав людини торкнувся різних питань, включаючи війну в Україні та регулювання штучного інтелекту. При цьому він повторив свій традиційний наратив про історичні території росії в Україні. Про це пише УНН.

Деталі

Щодо військових дій, путін заявив, що Донбас є "російською історичною територією", і висловив спірне твердження: "Люди зустрічають російських солдатів словами: "Ми чекали вас". 

За його словами, москва "намагається закінчити війну, розпочату владою України", і так звана "сво" буде доведена до "логічного завершення".

Окрему увагу було приділено штучному інтелекту. путін назвав це складним питанням, заявивши, що ШІ може призвести до того, що молоде покоління буде "натискати на кнопочку, замість того, щоб думати". Він резюмував: "якщо використовувати ШІ бездумно, це може призвести до втрати нашої ідентичності, а не використовувати – це означає програти все, що нам дороге".

На завершення він звернув увагу на побутові проблеми, заявивши, що бачить порушення ПДР кур'єрами, коли їздить без кортежу, і закликав МВС "з цим розібратися".

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна