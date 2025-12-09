$42.070.01
"Вы получите дырку от бублика": Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
15:34 • 23192 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 25853 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 22275 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 28370 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 49608 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28822 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 31119 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
19:09 • 2596 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский
18:20 • 9448 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
"Люди ждут русских солдат" – путин снова заговорил об исторически русском Донбассе и о достижении задач "сво"

Киев • УНН

 • 412 просмотра

российский диктатор заявил, что люди на Донбассе тепло встречают российских военных. Также путин в очередной раз заявил, что россия планирует достичь всех задач, поставленных перед "сво".

"Люди ждут русских солдат" – путин снова заговорил об исторически русском Донбассе и о достижении задач "сво"

Диктатор россии владимир путин на заседании Совета по правам человека затронул различные вопросы, включая войну в Украине и регулирование искусственного интеллекта. При этом он повторил свой традиционный нарратив об исторических территориях россии в Украине. Об этом пишет УНН.

Детали

Относительно военных действий, путин заявил, что Донбасс является "российской исторической территорией", и высказал спорное утверждение: "Люди встречают российских солдат словами: "Мы ждали вас". 

По его словам, москва "пытается закончить войну, начатую властями Украины", и так называемая "сво" будет доведена до "логического завершения".

Отдельное внимание было уделено искусственному интеллекту. путин назвал это сложным вопросом, заявив, что ИИ может привести к тому, что молодое поколение будет "нажимать на кнопочку, вместо того, чтобы думать". Он резюмировал: "если использовать ИИ бездумно, это может привести к потере нашей идентичности, а не использовать – это значит проиграть все, что нам дорого".

В завершение он обратил внимание на бытовые проблемы, заявив, что видит нарушения ПДД курьерами, когда ездит без кортежа, и призвал МВД "с этим разобраться".

россия добьется целей "сво" в любом случае, вопрос лишь в том, каким способом – небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 1494 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Украина