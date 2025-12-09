"Люди ждут русских солдат" – путин снова заговорил об исторически русском Донбассе и о достижении задач "сво"
Киев • УНН
российский диктатор заявил, что люди на Донбассе тепло встречают российских военных. Также путин в очередной раз заявил, что россия планирует достичь всех задач, поставленных перед "сво".
Диктатор россии владимир путин на заседании Совета по правам человека затронул различные вопросы, включая войну в Украине и регулирование искусственного интеллекта. При этом он повторил свой традиционный нарратив об исторических территориях россии в Украине. Об этом пишет УНН.
Детали
Относительно военных действий, путин заявил, что Донбасс является "российской исторической территорией", и высказал спорное утверждение: "Люди встречают российских солдат словами: "Мы ждали вас".
По его словам, москва "пытается закончить войну, начатую властями Украины", и так называемая "сво" будет доведена до "логического завершения".
Отдельное внимание было уделено искусственному интеллекту. путин назвал это сложным вопросом, заявив, что ИИ может привести к тому, что молодое поколение будет "нажимать на кнопочку, вместо того, чтобы думать". Он резюмировал: "если использовать ИИ бездумно, это может привести к потере нашей идентичности, а не использовать – это значит проиграть все, что нам дорого".
В завершение он обратил внимание на бытовые проблемы, заявив, что видит нарушения ПДД курьерами, когда ездит без кортежа, и призвал МВД "с этим разобраться".
россия добьется целей "сво" в любом случае, вопрос лишь в том, каким способом – небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 1494 просмотра