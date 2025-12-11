Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 2840 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 11166 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 16083 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 18408 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 17597 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 18304 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 21806 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19723 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19412 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17682 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В районе аэродрома "Гвардейское" в Крыму прозвучала серия взрывов10 декабря, 14:46 • 6464 просмотра
В Израиле на Миндича совершили покушение, преступников арестовали - Коломойский10 декабря, 15:00 • 4574 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника10 декабря, 15:26 • 16196 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 15540 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 12071 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 12084 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 15551 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 23293 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 31938 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 42983 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Юлия Свириденко
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 11837 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 16697 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 13755 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 20831 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 31142 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Российская госдума разрешила участникам войны в Украине и их семьям не платить по кредитам на все время участия в войне и 180 дней после. Ранее в РФ разрешили списывать долги по кредитам погибшим участникам войны.

Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД

российская госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам сво" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что ранее в рф разрешили "списывать" долги по кредитам и проценты погибшим "участникам сво" и членам их семей. Кредитные льготы в рф введены в начале полномасштабного вторжения в Украину и в течение войны постоянно продлеваются и расширяются.

Решение и в дальнейшем продолжать льготы по кредитам за участие в "сво" - очередное свидетельство, что все заявления российских чиновников о готовности к дипломатии лишь слова. Все реальные действия российских властей свидетельствуют, что кремль планирует воевать дальше

- считают в ЦПД.

Там оценивают, что в кремле придумывают новые материальные стимулы, которые бы побуждали россиян идти воевать: так российские власти пытаются компенсировать огромные потери и постоянное сокращение желающих подписывать контракты на участие в "сво".

Напомним

россия начала вербовать украинских детей в армию рф прямо в школах на временно оккупированных территориях.

"Люди ждут русских солдат" – путин снова заговорил об исторически русском Донбассе и о достижении задач "сво"09.12.25, 21:48 • 4346 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина