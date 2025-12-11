Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД

российская госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам сво" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Отмечается, что ранее в рф разрешили "списывать" долги по кредитам и проценты погибшим "участникам сво" и членам их семей. Кредитные льготы в рф введены в начале полномасштабного вторжения в Украину и в течение войны постоянно продлеваются и расширяются.

Решение и в дальнейшем продолжать льготы по кредитам за участие в "сво" - очередное свидетельство, что все заявления российских чиновников о готовности к дипломатии лишь слова. Все реальные действия российских властей свидетельствуют, что кремль планирует воевать дальше