Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД
Киев • УНН
Российская госдума разрешила участникам войны в Украине и их семьям не платить по кредитам на все время участия в войне и 180 дней после. Ранее в РФ разрешили списывать долги по кредитам погибшим участникам войны.
российская госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам сво" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что ранее в рф разрешили "списывать" долги по кредитам и проценты погибшим "участникам сво" и членам их семей. Кредитные льготы в рф введены в начале полномасштабного вторжения в Украину и в течение войны постоянно продлеваются и расширяются.
Решение и в дальнейшем продолжать льготы по кредитам за участие в "сво" - очередное свидетельство, что все заявления российских чиновников о готовности к дипломатии лишь слова. Все реальные действия российских властей свидетельствуют, что кремль планирует воевать дальше
Там оценивают, что в кремле придумывают новые материальные стимулы, которые бы побуждали россиян идти воевать: так российские власти пытаются компенсировать огромные потери и постоянное сокращение желающих подписывать контракты на участие в "сво".
Напомним
россия начала вербовать украинских детей в армию рф прямо в школах на временно оккупированных территориях.
