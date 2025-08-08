7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію

$41.460.15
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
07:40 • 3920 перегляди
06:06 • 19712 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
06:06 • 19712 перегляди
04:04 • 28547 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
04:04 • 28547 перегляди
7 серпня, 21:06 • 24489 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
7 серпня, 15:56 • 80440 перегляди
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80440 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
7 серпня, 14:11 • 61612 перегляди
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 61612 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
7 серпня, 12:15 • 120976 перегляди
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 120976 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114874 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
7 серпня, 09:40 • 97093 перегляди
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 97093 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 147134 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновлення
7 серпня, 23:06 • 16560 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію
8 серпня, 02:28 • 20415 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через Тису
02:56 • 10943 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту
06:38 • 11048 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України
07:29 • 5902 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації
08:20 • 2586 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
06:06 • 19715 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
04:04 • 28550 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
7 серпня, 15:56 • 80442 перегляди
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80442 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку
7 серпня, 13:59 • 87332 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Індія
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
7 серпня, 11:02 • 126891 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39 • 143842 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
6 серпня, 07:07 • 151957 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
6 серпня, 05:58 • 142522 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
4 серпня, 15:58 • 152520 перегляди
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Українські суди призупинили розгляд понад 7 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених. Цей процес викликає занепокоєння правозахисників щодо якості правосуддя.

7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію

Суди можуть призупиняти розгляд кримінальних проваджень, якщо обвинуваченого мобілізували. Від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували щонайменше 7 312. Про це пише УНН із посилання на дані Опендатабот.

Деталі

У перший рік повномасштабного вторгнення суди ухвалили 858 рішень про зупинення розгляду справ через мобілізацію обвинувачених. У поточному році таких випадків вже 1 973.

Найбільше рішень ухвалили суди:

  • Київської області — 617:
    • Львівської — 582;
      • Дніпропетровської — 559

        Зупинення провадження — це не звільнення від відповідальності, але розгляд справи відкладається на невизначений термін

        - наголошують експерти.

        Доповнення

        Основна задача полягає в тому, що цей процес потрібно врегулювати та збалансувати інтереси правосуддя і обороноздатності країни. Водночас правозахисники застерігають: тривалі паузи у розгляді кримінальних справ можуть ускладнити збирання доказів і вплинути на якість правосуддя, особливо у випадках, коли свідки чи потерпілі змушені чекати роками.

        Злочини, пов'язані з мобілізацією: Офіс Генпрокурора викрив десятки фактів зловживань під час війни01.08.25, 15:15 • 5072 перегляди

        Вероніка Марченко

        СуспільствоКримінал та НП
        Львівська область
        Київська область
        Дніпропетровська область