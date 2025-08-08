7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію

Суди можуть призупиняти розгляд кримінальних проваджень, якщо обвинуваченого мобілізували. Від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували щонайменше 7 312. Про це пише УНН із посилання на дані Опендатабот.

У перший рік повномасштабного вторгнення суди ухвалили 858 рішень про зупинення розгляду справ через мобілізацію обвинувачених. У поточному році таких випадків вже 1 973.

Найбільше рішень ухвалили суди:

Зупинення провадження — це не звільнення від відповідальності, але розгляд справи відкладається на невизначений термін