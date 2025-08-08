7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію
Київ • УНН
Українські суди призупинили розгляд понад 7 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених. Цей процес викликає занепокоєння правозахисників щодо якості правосуддя.
Суди можуть призупиняти розгляд кримінальних проваджень, якщо обвинуваченого мобілізували. Від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували щонайменше 7 312. Про це пише УНН із посилання на дані Опендатабот.
Деталі
У перший рік повномасштабного вторгнення суди ухвалили 858 рішень про зупинення розгляду справ через мобілізацію обвинувачених. У поточному році таких випадків вже 1 973.
Найбільше рішень ухвалили суди:
- Київської області — 617:
- Львівської — 582;
- Дніпропетровської — 559
Зупинення провадження — це не звільнення від відповідальності, але розгляд справи відкладається на невизначений термін
Доповнення
Основна задача полягає в тому, що цей процес потрібно врегулювати та збалансувати інтереси правосуддя і обороноздатності країни. Водночас правозахисники застерігають: тривалі паузи у розгляді кримінальних справ можуть ускладнити збирання доказів і вплинути на якість правосуддя, особливо у випадках, коли свідки чи потерпілі змушені чекати роками.
