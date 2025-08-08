7 тысяч уголовных производств остановлено из-за мобилизации - Опендатабот
Киев • УНН
Украинские суды приостановили рассмотрение более 7 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Этот процесс вызывает обеспокоенность правозащитников относительно качества правосудия.
Суды могут приостанавливать рассмотрение уголовных производств, если обвиняемого мобилизовали. С начала полномасштабной войны таких случаев зафиксировали по меньшей мере 7 312. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
Детали
В первый год полномасштабного вторжения суды приняли 858 решений о приостановлении рассмотрения дел из-за мобилизации обвиняемых. В текущем году таких случаев уже 1 973.
Больше всего решений приняли суды:
- Киевской области — 617:
- Львовской — 582;
- Днепропетровской — 559
Приостановление производства — это не освобождение от ответственности, но рассмотрение дела откладывается на неопределенный срок
Дополнение
Основная задача заключается в том, что этот процесс нужно урегулировать и сбалансировать интересы правосудия и обороноспособности страны. В то же время правозащитники предостерегают: длительные паузы в рассмотрении уголовных дел могут усложнить сбор доказательств и повлиять на качество правосудия, особенно в случаях, когда свидетели или потерпевшие вынуждены ждать годами.
