Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Индия
7 тысяч уголовных производств остановлено из-за мобилизации - Опендатабот

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Украинские суды приостановили рассмотрение более 7 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Этот процесс вызывает обеспокоенность правозащитников относительно качества правосудия.

7 тысяч уголовных производств остановлено из-за мобилизации - Опендатабот

Суды могут приостанавливать рассмотрение уголовных производств, если обвиняемого мобилизовали. С начала полномасштабной войны таких случаев зафиксировали по меньшей мере 7 312. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

Детали

В первый год полномасштабного вторжения суды приняли 858 решений о приостановлении рассмотрения дел из-за мобилизации обвиняемых. В текущем году таких случаев уже 1 973.

Больше всего решений приняли суды:

  • Киевской области — 617:
    • Львовской — 582;
      • Днепропетровской — 559

        Приостановление производства — это не освобождение от ответственности, но рассмотрение дела откладывается на неопределенный срок

        - отмечают эксперты.

        Дополнение

        Основная задача заключается в том, что этот процесс нужно урегулировать и сбалансировать интересы правосудия и обороноспособности страны. В то же время правозащитники предостерегают: длительные паузы в рассмотрении уголовных дел могут усложнить сбор доказательств и повлиять на качество правосудия, особенно в случаях, когда свидетели или потерпевшие вынуждены ждать годами.

        Вероника Марченко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Львовская область
        Киевская область
        Днепропетровская область