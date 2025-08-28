По меньшей мере 38 тысяч браков расторгли украинцы в судах с начала года: где больше всего

В судах Украины за первые шесть месяцев 2025 года развелись по меньшей мере 38 671 пара - втрое больше, чем через ЗАГСы. Почти половина всех судебных разводов пришлась на Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую области и столицу. Меньше всего разводов зафиксировано в Закарпатской и Волынской областях.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

По меньшей мере 38 671 брак расторгли украинцы в судах за полгода 2025 по данным поисковика по судебным решениям "Бабушка" - говорится в сообщении.

Как указано, Днепропетровская область стала абсолютным лидером по количеству расторгнутых браков в Украине в этом году.

За полгода здесь развелось 5 188 пар - это 13% всех судебных решений, найденных с помощью поисковика по судебному реестру "Бабушка" - добавляют аналитики.

Столица, как сообщается, удерживает вторую позицию: в Киеве зафиксировано 3 544 решения о разводе (9%).

Третье место занимает Одесская область с показателем в 3 121 дело (8%).

В целом 45% всех разводов сосредоточено в пяти регионах: Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской областях и непосредственно Киеве.

На западе страны уровень разводов традиционно невелик.

В Закарпатской области суды рассмотрели 777 дел, в Волынской - 829.

Это одни из самых низких показателей в Украине, не считая регионы, пострадавшие от боевых действий - объясняют эксперты.

В ЗАГСах за тот же период "было расторгнуто 12 691 брак - втрое меньше, чем в судах.

Стоит отметить, что в лидерах те же регионы, только с небольшими изменениями: первое место занимает столица с 1 780 разводами, далее идет Днепропетровская область - 1 252, замыкает тройку Харьковская область - 889.

Кроме прифронтовых и частично оккупированных регионов, меньше всего в ЗАГСах расторгали браки опять же на Закарпатье - 171 случай, в Черновицкой - 239 и Тернопольской - 247 областях.

Дополнение

Развестись в ЗАГСе возможно в случае, когда у супругов нет общего имущества или споров по его разделу, а также несовершеннолетних детей.

7 тысяч уголовных производств остановили из-за мобилизации